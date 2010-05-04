Il Club Tenco ha annunciato i nomi dei finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori

saranno annunciati nei prossimi giorni e premiati nel corso della 34a edizione

del Premio

Tenco, la “Rassegna della canzone d’autore”, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.

Album dell’anno (di

cantautore non esordiente):

Vinicio Capossela – Da solo

Dente – L’amore non è bello

Ivano Fossati – Musica moderna

Max Manfredi – Luna persa

Bobo Rondelli – Per amor del cielo

Album in dialetto (di

cantautore):

Enzo Avitabile – Napoletana

Luca De Nuzzo – Jomene jomene

Vittorio De Scalzi – Mandilli

Radicanto – Il mondo alla rovescia

Loris Vescovo – Borderline

Opera prima (di

cantautore):

Franco Buggero – Lo so che non c’entra niente

Roberta Carrieri – Dico a tutti così

Elisir – Pere e cioccolato

Gina Trio – Segreto

Humus – Popular greggio

Alessandro Mandarino – Al bar della rabbia

Interprete di canzoni non proprie:

Gerardo Balestrieri – Un turco napoletano a Venezia

Franco Battiato – Fleurs 2

Luca Carboni – Musiche ribelli

Ginevra Di Marco – Donna Ginevra

Morgan – Italian Songbook vol. 1