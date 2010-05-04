Il Club Tenco ha annunciato i nomi dei finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori
saranno annunciati nei prossimi giorni e premiati nel corso della 34a edizione
del Premio
Tenco, la “Rassegna della canzone d’autore”, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo.
Album dell’anno (di
cantautore non esordiente):
Vinicio Capossela – Da solo
Dente – L’amore non è bello
Ivano Fossati – Musica moderna
Max Manfredi – Luna persa
Bobo Rondelli – Per amor del cielo
Album in dialetto (di
cantautore):
Enzo Avitabile – Napoletana
Luca De Nuzzo – Jomene jomene
Vittorio De Scalzi – Mandilli
Radicanto – Il mondo alla rovescia
Loris Vescovo – Borderline
Opera prima (di
cantautore):
Franco Buggero – Lo so che non c’entra niente
Roberta Carrieri – Dico a tutti così
Elisir – Pere e cioccolato
Gina Trio – Segreto
Humus – Popular greggio
Alessandro Mandarino – Al bar della rabbia
Interprete di canzoni non proprie:
Gerardo Balestrieri – Un turco napoletano a Venezia
Franco Battiato – Fleurs 2
Luca Carboni – Musiche ribelli
Ginevra Di Marco – Donna Ginevra
Morgan – Italian Songbook vol. 1
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