Blue Pills, storia e illustrazioni alla scoperta della musica nera

“Il Blues è uno stralcio di vita vissuta tradotto in musica e parole. Il blues lo si riconosce fin dal primo momento quando è suonato con convinzione, ispirazione, sentimento e conoscenza delle proprie radici” queste sono le parole sulla quarta di copertina di un piccolo ma prezioso libro firmato da Lorenz Zadro intitolato Blues Pills, storia e illustrazioni alla scoperta della musica nera.

Lorenz Zadro, chitarrista, autore e conoscitore di blues, ma soprattutto fondatore dell’Associazione culturale Blues Made in Italy, nata per la promozione e la diffusione del Blues italiano, ha realizzato una vera e propria opera didattica, una guida rapida ma perfetta per la sua missione di divulgatore e sostenitore del blues, e ancor di più uno strumento di apprendimento molto utile a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo genere di musica ma non sanno come e dove iniziare.

Le piccole dosi di conoscenza blues sono scritte in un linguaggio volutamente essenziale, semplice, ma non per questo meno autorevole di altri libri sul tema. Il lettore, anzi il neofita (colui a cui è indirizzato il libro), dopo aver ingerito le Blues Pills, potrà dedicarsi tranquillamente a testi più specifici e complessi avendo la consapevolezza di aver già acquisito le necessarie conoscenze di base per affrontare letture più impegnative.

Otto sono i capitoli nei quali Zadro sviluppa il suo progetto didattico per la conoscenza del Blues. Si parte ovviamente dalle origini, per passare in rassegna la storia e gli stili del blues fino ad arrivare ai musicisti di riferimento, italiani e stranieri. Il capitolo di chiusura è dedicato ad una ricca bibliografia e ad filmografia altrettanto interessante. Molto utile il CD abbinato al libro, una vera guida all’ascolto, essenziale nella forma ma molto istruttiva nella sostanza, contenente ben 21 brani che non mancheranno di esercitare sul lettore il giusto coinvolgimento emotivo. Il disco si apre con una “Slave Song” per arrivare al rock’n’roll di Chuck Berry passando via via per il Delta Blues, il Gospel, il New Orleans Blues, il Country Blues, fino al British Blues, al Soul e al Jazz.

Ma la bellezza di Blues Pills non risiede solamente nei suoi contenuti audio/testuali. Ad arricchire l’opera ci sono anche i disegni di Alexandra Balint, un’artista nata in Romania ma residente in Italia da anni, che ha realizzato per l’occasione una serie di illustrazioni con la tecnica dell’incisione e nello specifico con la tecnica della punta secca su plexiglass. Questa tecnica permette di avere un segno di grande carattere, deciso ed essenziale. Con una punta di metallo, infatti, si incide direttamente sulla matrice, in questo caso sul plexiglass, e in base alla pressione esercitata si determinano i toni chiari e quelli scuri. Più si fa pressione più il segno sarà profondo e nero. La lastra viene successivamente inchiostrata e con l’utilizzo di un torchio il colore passa dalla matrice al foglio. La misteriosa bellezza di questa tecnica risiede proprio nel fatto che il risultato finale sarà visibile esclusivamente durante la fase stampa, quando cioè l’inchiostro riempie tutti i segni creati con l’incisione e il soggetto viene trasferito sulla carta.

In conclusione Blues Pills è un bel libro, una guida molto utile che porterà sicuramente a buon fine la missione per cui è nata cioè trasmette le giuste informazioni a coloro che intendono iniziare un percorso di conoscenza della musica blues. E poiché l’appetito vien mangiando non ci si può esimere dal fare una richiesta esplicita all’autore e al contempo suggerirgli l’argomento per il suo prossimo libro: una discografia ragionata finalizzata a mettere insieme una collezione con i migliori dischi di blues reperibili sul mercato. Speriamo che Lorez ci faccia un pensierino.