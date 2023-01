Alex Terlizzi e Manu Paradiso sono due musicisti e compositori molto apprezzati nel panorama musicale italiano e negli anni hanno avuto modo di condividere varie collaborazioni artistiche che hanno arricchito la loro formazione musicale. Alex è un polistrumentista, Manu un chitarrista e dal ‘98 lavorano insieme e dal loro sodalizio artistico ed umano è nato il progetto musicale Cooper Music, una fusione di ciò che li accomuna da molto tempo, ossia passione e creatività per note e composizioni fuori dagli stereotipi comuni e che racchiudono in sé sempre qualcosa di molto originale e coinvolgente.



Tutto questo e molto altro lo ritroviamo in Oscillazioni, primo album di esordio del duo pugliese. Dodici tracce, ognuna con la sua storia identità, dove note, suoni, vocalizzi e variazioni ritmiche a sorpresa accompagnano l'ascoltatore in un viaggio sonoro dinamico e mai ripetitivo. Quello che troviamo attraente di questo album è la varietà dei temi e dei generi musicali che contiene, infatti s’incontrano sfumature swing, sonorità blues, jazz, new age, pop, funk, contaminazioni di musica latina e orientale, ma anche bossa nova ed elettronica. Detta così sembra una gran confusione, ma il tutto è assolutamente armonico, stimolante e mai banale. Ad “Oscillazioni” hanno partecipato e collaborato diversi artisti e amici musicisti di Alex e Manu, e qui torniamo alla parola Cooper (da cooperazione) che in un certo senso è anche l'anima di questo progetto. Ciascun ospite in questo album ha apportato ulteriore bellezza ai brani, e lo ha fatto in assoluta libertà senza vincoli o progettazione di sorta dando solo spazio al proprio talento, spesso improvvisando. Ne citiamo alcuni: in Un altro viaggio troviamo Humberto Potaje, musicista caraibico, nella cover di Metti una sera a cena la voce di Paola Arnesano, deliziosa cantante jazz, in Caffè il pianista Francesco Bonito. Un album pregno di colori e di passioni, che musicalmente però non è etichettabile in nessun genere specifico. Infatti, sulle piattaforme di ascolto è inserito nella categoria world music e quindi difficilmente passerà di moda, perché non cavalca le tendenze del momento, come spesso Alex e Manu hanno dichiarato nelle loro interviste. La libertà compositiva rende questo lavoro un pezzo unico. L'invito è quello di gustare queste melodie e lasciarsi trasportare il più lontano possibile immaginando di arrivare in un luogo inesplorato dove, ad ogni passo, si scopre con stupore qualcosa di nuovo.