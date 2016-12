Ad Albanella un nuovo appuntamento con la solidarietà con la “Giornata per la vita…e per Vito”

Il 26 Agosto 2016, nella piazza principale di Borgo San Cesareo, frazione di Albanella (SA), la Giornata per la vita… e per Vito.

È giunta alla quarta edizione la manifestazione dedicata al piccolo Vito, prematuramente scomparso a causa di un arresto cardiocircolatorio nel marzo del 2013. La manifestazione simbolo dell’Associazione di volontariato La Panchina, presieduta dalla madre del piccolo Vito, Emilia Verderame, è rivolta ai bambini e alle famiglie del territorio con momenti di gioco e di divertimento insieme ad attività dedicate alla prevenzione e al primo soccorso. Infatti, lo scopo è, come sempre, quello di sensibilizzare e di raccogliere fondi da utilizzare per la creazione di una rete capillare di punti d’emergenza di defibrillatori automatici. Dopo aver acquistato defibrillatori per i comuni di Albanella, Altavilla Silentina e Felitto, quest'anno l'obiettivo è di proseguire con i comuni di Laurino e Piaggine.



La piccola Parole di Lulù (evento benefico organizzato da Niccolò Fabi e Shirin Amini nell'agosto 2010 e dedicato alla loro figlia Olivia) del borgo salernitano si conclude in ulteriore bellezza, semmai ce ne fosse bisogno, con grandi concerti. La chiusura della manifestazione, quest’anno, sarà affidata ad una delle più importanti cantautrici italiane: Mariella Nava. L’artista è da poco ritornata sulla scena musicale con il nuovo singolo Prima di noi due, uscito il 10 Giugno, che anticipa il prossimo disco di inediti per Suoni dall’Italia, l’etichetta fondata dalla stessa Nava nel 2013. Ad aprire lo spettacolo sarà il bravissimo artista cilentano Marco Bruno, con la sua energica band i Namarà.

(Ivan Rufo)

Ingresso libero

Attività ludiche e formative dalle ore 16.00

Spettacolo ore 21.00

Contatti:

Associazione La Panchina

Tel. 348/3885984 – 339/7424184

Pagina Facebook:

https://www.facebook.com/associazionelapanchinagiornataperlavitaepervito/?fref=ts

Email:

associazionelapanchina@gmail.com

marzialettieri@hotmail.it

emiliaverderame@tiscali.it