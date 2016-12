Tre giorni tra i racconti del Guccio – dal 2 al 4 settembre a Porretta Terme

Il Club Tenco nella scorsa edizione gli dedicò la tre giorni di Sanremo, un omaggio che nulla aveva di forzato e dovuto, ma tutto di amichevole, conviviale e sentito. Perché al Maestro Guccini si vuole bene come pezzo incastonato nella storia del nostro Paese, come artista e uomo, come qualcuno che ci ha raccontati tutti, individualmente e come popolo. E quando è così gli applausi, le standing ovation, le strette di mano, i ‘grazie’, gli sguardi ammirati, le risate, sono così spontanei e sinceri che sembrano quasi far più rumore dei soliti.

È passato quasi un anno e c’è di nuovo una bella opportunità per stargli accanto, per ascoltarlo. Dal 2 al 4 settembre presso il Rufus Thomas Park di Porretta Terme (BO) ci saranno tre giorni dedicati al cantautore «tra libri, musica e cinema». Le tre giornate saranno caratterizzate ognuna da un tema portante e Guccini salirà di nuovo sul palco (no, non per cantare) per raccontarsi, ripercorrendo la nostra storia e la sua, dal dopoguerra ad oggi.



Il primo giorno, venerdì 2 settembre, in serata verrà intervistato da Alberto Bertoni, Prof. di Letteratura Italiana Contemporanea all’Univ. Di Bologna e intorno alle 21 introdurrà il reading-spettacolo Fra la Via Emilia e il West di Giorgio Comaschi e Juan Carlos Flaco Biondini alla chitarra; il live è tratto da Cittanova Blues, il libro di Guccini che racconta il suo passaggio da Modena alla Bologna degli anni 70.



La giornata centrale di sabato 3 settembre sarà tutta dedicata alla musica. Si comincia alle 17 con Antonio Silva, presentatore del Club Tenco da sempre, che introdurrà la musica del Guccio in lingua spagnola con il concerto dei musicisti Sílvia Comes, Miquel Pujadó e Rusó Sala; alle ore 19.00 si terrà il conferimento a Francesco Guccini delle chiavi delle città di Alto Reno Terme con ospite Enzo Iacchetti, che duetterà con Guccini (si ricorda con piacere la presenza di Iacchetti anche in occasione del Premio Tenco 2015). A chiudere la giornata di sabato, il concerto de I Musici, i compagni di viaggio di Guccini, i quali porteranno sul palco alcune delle indimenticabili storie della carriera gucciniana. I Musici sono Juan Carlos Flaco Biondini (voce e chitarre), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (sax), Pierluigi Mingotti (basso) e Ivano Zanotti (batteria).



Domenica 4, ultimo giorno della rassegna, avrà al centro del racconto il cinema: dalle 10 di mattina verranno proiettati i documentari che negli anni hanno avuto come protagonista il Maestrone: Amerigo – Nascita di una canzone (Francesco Guccini – Pier Farri); Album concerto con i Nomadi (Silvano Agosti); Nell’anno 2002 di nostra vita, io Francesco Guccini… (Francesco Conversano - Nene Grignaffini); Francesco Guccini. La mia Thule (Francesco Conversano - Nene Grignaffini); Bonus Track – Francesco Guccini (Sky Arte).



Le giornate del 2 e quella del 3 settembre avranno il costo unitario di 10 euro.

La giornata del 4 settembre che vedrà la proiezione di filmati e documentari dedicati Francesco Guccini sarà invece ad ingresso libero. Il ricavato di entrambe le serate sarà devoluto ad Emergency.



Basterebbe anche solo uno di questi appuntamenti per rendere imperdibile la tre giorni. Siamo certi che ci sarà una bellissima atmosfera, conviviale, per nulla formale, e ci si guarderà in faccia con il piacere immenso di potersi riconoscere ché noi, gucciniani doc, in fondo siamo tutti uguali.