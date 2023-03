Milano Sound System - 100 anni di suoni all’ombra del Duomo

Milano è considerata da anni il faro guida della musica in Italia. In questa città vi erano e vi sono tuttora le principali sedi delle case discografiche, qui sono nati molti fermenti artistici, e all’ombra del Duomo hanno avuto modo di crescere le più importanti personalità del mondo discografico. Storicamente dobbiamo poi considerare l’importanza di un teatro internazionalmente noto come La Scala e la grande personalità artistica di Giuseppe Verdi, milanese d’adozione, che seppe come pochi altri, comprendere il carattere degli italiani. Tutto questo e molto di più è presente nelle pagine di Milano Sound System, un imponente libro (25 x 24 cm) ottimamente curato da Luca Crovi e Luca Fassina, ricco di informazioni, aneddoti e bellissime foto.



È un libro corale che vede al suo interno la collaborazione di molte personalità del mondo giornalistico – Beppe Viola, Oreste Del Buono, Piero Colaprico, Luigi Bolognini - e letterario quali Umberto Simonetta e Gianni Biondillo. Molte le testimonianze di personaggi musicali che hanno scritto le lodi di questa città quali, tra gli altri, Folco Orselli, Claudio Sanfilippo, Fabio Treves, Enrico Intra, Franco Mussida, Alberto Camerini, Enrico Ruggeri, Ricky Gianco e Franz Di Cioccio.



Imperdibili sono i ritratti di Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Adriano Celentano, un trio di artisti che ha caratterizzato il Milano Sound negli anni Cinquanta e Sessanta. Gaber con il teatro-canzone e Jannacci con il suo stile unico hanno reso reali e magiche le atmosfere della città.

Nei vari capitoli di cui è composto il volume i curatori ci guidano per mano attraverso i negozi di dischi, che oggi come in tutto il mondo stanno scomparendo, i locali che hanno rallegrato le notti di molti ragazzi, le sale di registrazione di cui oggi come le Officine Meccaniche di Mauro Pagani sul Naviglio testimoniano l’importanza della città nel campo dell’industria musicale. Trovano spazio nel volume anche le cronache dei concerti più importanti che hanno segnato la piccola storia musicale della città dal Festival di Re Nudo al Parco Lambro nel 1974 a Bob Marley a San Siro nel Giugno del 1980, ai concerti del Boss ricordati dall’organizzatore Claudio Trotta. Interessante poi il ritratto artistico della famiglia Crepax – Franco direttore editoriale della Ricordi negli anni Sessanta e del fratello Guido, che prima di diventare il famoso creatore di Valentina disegnò per anni le copertine, piccoli capolavori di grafica, dei dischi del fratello – curato con amore dal figlio/nipote Antonio.

Infine mi piace sottolineare le splendide foto che accompagnano il volume, tra gli autori che hanno corredano il volume segnaliamo Renzo Chiesa, Sergio Seghetti, Lorenzo De Simone e altri. Il collezionista apprezzerà in questo volume la riproduzione di molte copertine di dischi, vere opere d’arte, e l’incredibile raccolta di biglietti dei concerti milanesi messi a disposizione da Fabio Locatelli, tickets collector. Oltre alle memorabilia del passato gli autori ci fanno conoscere la world music con l’Orchestra di Via Padova, senza dimenticare la scena hip hop e il rap che a Milano hanno trovato in questi anni il giusto habitat per emergere e diventare fenomeno di massa

Un volume importante per comprendere i suoni di Milano, nati dalla storia e dalla cultura che l’hanno animata e come accennato al termine del volume alcune città diventano musicali grazie al genio dei loro figli migliori. La musica di Milano è stata scritta dagli uomini che l’hanno abitata, vissuta e amata.



Milano Sound System è un grande omaggio alla città , ricca di contraddizione e di molte bellezze .