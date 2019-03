È uscito da qualche mese ‘Tu sei la tua voce’, il nuovo libro di Danila Satragno, una delle più stimate vocal coach che si muovono nel mondo della musica. Scritto in collaborazione con il “mental coach” Roberto Re, il libro racchiude i segreti per curare, potenziare e liberare la propria voce. Danila Satragno affianca molte star del pop italiano (e non solo del pop) ed è l'ideatrice di Vocalcare®, l’unico metodo scientifico che assicura una tecnica vocale corretta e fisiologicamente sana nel pieno rispetto della voce. Tra i personaggi più noti che Danila “allena”, troviamo le voci di Ornella Vanoni, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Arisa e moltissimi altri.

Non è la sua prima esperienza editoriale (erano giù usciti “Voglio cantare” nel 2011 e “Accademia di canto” l’anno dopo, entrambi per Sperling & Kupfer, così come questo terzo volume), continuando così il suo lavoro didattico e pratico, scrivendo libri e insegnando. Un percorso rivolto sia a personaggi fortemente inseriti nello show-business ma anche a chi con la voce ci lavora senza essere un cantante (presentatori, divulgatori, eccetera) o più semplicemente mette le sue competenze al servizio di giovani artisti che vogliono migliorarsi e che trova nel titolo di questo libro la sua essenza più vera: noi siamo la nostra voce.

“Il libro è nato da una forte richiesta da parte dei miei allievi, che desideravano avere un manuale e una guida di sintesi con cui poter studiare e fare esercizio – racconta Danila – anche se nella stesura abbiamo pensato non solo a chi fa largo uso della propria voce a livello professionale, come cantanti o attori, ma anche a chi semplicemente desidera migliorare e potenziare l’uso della voce come carta di presentazione e veicolo del proprio successo”. In un mondo estremamente comunicativo e in rapida evoluzione come quello di oggi, ognuno di noi deve poter essere in grado in un breve tempo di risultare competente, convincente e sicuro delle proprie capacità, ed è qui che entra in gioco la potenzialità espressiva della nostra voce, capace non solo di comunicare esplicitamente ma anche di riflettere la nostra interiorità, anche ciò che di più recondito si cela. “È un lavoro a 360 gradi fatto di moltissime componenti - prosegue Danila – corpo, mente, fisico, emozioni e anche un po’ di spiritualità, perché la voce, non essendo capace di mentire, inevitabilmente la andrà a rispecchiare”. Come dicevamo all’inizio, coautore al libro è Roberto Re, affermatissimo esperto in motivazione e crescita personale (qui in basso nella foto), che ha curato nel libro tutta la parte sulla mente e le emozioni, intrinsecamente legate al benessere vocale e che ognuno di noi deve poter gestire con il maggior equilibrio. “L’incontro con Roberto Re è avvenuto poiché lui aveva necessità di risollevarsi da una piccola défaillance vocale dovuta all’intenso uso che fa della voce all’interno dei suoi seminari. Abbiamo perciò iniziato a lavorarci e in brevissimo tempo è riuscito a rimettere in pista la propria voce, aiutato anche dalla grande prestanza fisica e mentale che ha favorito e potenziato gli effetti del metodo Vocalcare applicato insieme. Io stessa poi sono diventata sua allieva per poter migliorare il mio equilibrio e la mia forza mentale, indispensabili in un lavoro come quello della vocal coach, in cui ogni giorno devo essere in grado di infondere energia alla pop star che riempie lo stadio di San Siro, così come ai giovanissimi talenti, ed essere costantemente a contatto con numerosissime persone del settore”.

“Tu sei la tua voce” è inoltre un libro dedicato alla vocalità del singolo, infatti il metodo Vocalcare® è stato ideato da Danila Satragno per rispettare l’unicità di ogni voce e si articola a moduli, interscambiabili tra loro, per permettere a ciascuno di trovare la propria dimensione sia vocale che espressiva e al contempo di lavorare in fretta sulle specifiche difficoltà di ciascuno, nel rispetto della voce e del corpo. Nel volume è contenuta anche una password che permette di accedere a contenuti video degli esercizi più utili e a tutta una serie di consigli per coloro che fanno della voce il proprio lavoro ma anche per chi desidera semplicemente prendersi cura dello strumento comunicativo più importante e potente che possediamo. Completa l’opera la prefazione di Manuel Agnelli, ‘allievo’ e amico di Danila, e che tra i primi ha potuto testare l’efficacia del metodo, sul palco e nella vita. In occasione dell’uscita sono inoltre in programma delle masterclass e dei seminar day tenuti da Danila Satragno per sperimentare di persona gli esercizi e le tecniche mostrate nel libro, incontri profondamente formativi all’insegna del benessere non solo vocale ma fisico e mentale. Qui sotto la locandina del prossimo incontro, mentre sui vari social trovate tutto il resto delle informazioni.

Non possiamo però chiudere questo invito a leggere il suo nuovo libro e a seguirne i corsi, se non ricordiamo che Danila Satragno è soprattutto “un’artista”, vera, completa. Inizialmente legata al mondo jazz, suo primo grande amore, è una pianista (diplomata al Conservatorio N.Paganini di Genova), autrice (è del 1990 il suo primo album, scritto e suonato con Riccardo Zegna, a cui seguiranno collaborazioni con importanti jazzisti), cantante (a metà anni Novanta Fabrizio De André la vuole come corista nei suoi ultimi tour, ‘Anime salve’ e ‘M’Innamoravo di tutto’, oltre ad essere protagonista fissa negli anni a venire di numerose trasmissioni radio-televisive). E dopo tutto questo, anzi, in parallelo a tutto questo, nel 2010 arriva anche la passione per l’insegnamento come percorso lavorativo. L’intuizione e la convinzione che si può provare anche un approccio più scientifico e strutturale all’apprendimento, al potenziamento della voce, senza snaturarla. Nascono le prime applicazioni fin quando mette a punto il metodo Vocalcare®, cui seguiranno i libri e i primi “colleghi” che le riconoscono un metodo – e un risultato – che farà scuola, lanciando Danila nel gotha delle figure professionali più autorevoli quando si parla di “voce”. E allora per riassumere il carattere, la dedizione, la passione di questa artista, scegliamo una frase che Red Canzian (uno dei tanti testimonial che potete trovare andando sul sito di Vocalcare®) ha scritto per descriverla: “ C’è chi insegna canto e chi il canto te lo fa vivere… Questa è Danila: appassionata interprete di quel sacro ruolo del passaggio della conoscenza.”