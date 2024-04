Ci sono libri che nascono dall’urgenza di raccontare una storia e ci sono storie che, anche a distanza di molti anni, offrono lo spunto per dare alla luce un libro, guidando la mano e il cuore dell’autore e restituendo, a chi ha la fortuna di incontrare quelle pagine, nuove ed inedite emozioni. È quest’ultimo il caso di un piccolo grande libro, 'Un uomo mago. Claudio Baglioni, in-Oltre' scritto da Giulia Zichella e nato dal suo amore per un disco senza tempo, che ancora non finisce di regalare stupore ad ogni ascolto, nonostante siano passati più di tre decenni dalla sua pubblicazione. Più che uno spunto, quindi, quasi un’esigenza per l’autrice, crediamo.



"Oltre", con sottotitolo 'Un mondo uomo sotto un cielo mago', è l'undicesimo album in studio di Claudio Baglioni, un doppio album uscito esattamente il 17 novembre 1990. Pubblicato dalla CBS, è il disco che certamente ha segnato un punto di svolta nella produzione del cantautore romano, e probabilmente nella intera discografia italiana, per diversi motivi che affiorano dalle pagine del libro e che qui non sveleremo.

Con una scrittura agile e accattivante, Giulia Zichella indaga l’album nel profondo, collocandolo nel tempo e nel punto esatto della storia artistica e musicale da cui prese vita, catturando e accompagnando il lettore per mano in un vero e proprio tuffo di testa e di cuore ben al di là della superficie di questo lavoro. Brano dopo brano e pagina dopo pagina, frugando con curiosità, passione e competenza (da molti anni l’autrice si occupa e scrive di musica d’autore, anche se questo è a tutti gli effetti il suo primo libro ) Zichella compie un viaggio fra le note e le parole di un lavoro che ha segnato in modo autorevole la musica italiana. Le storie che si celano dietro ai 20 brani che compongono il doppio album ci vengono svelate con grande passione, senza però condurci a un ascolto a senso unico. La bellezza delle pagine di Giulia Zichella sta proprio nel saper suggerire una chiave d’ascolto che non preclude da parte del lettore un’interpretazione personale ed emotiva. L’autrice ci svela le storie, ma non il trucco. Il cielo mago di Baglioni infatti qui si capovolge mostrando al centro della scena certamente il musicista, ma anche l’uomo Claudio (o meglio quel Cucaio a cui è affettuosamente dedicato il libro) che attraversando ben sessant’anni storia della musica italiana ha compiuto le meraviglie che sappiamo rivelandosi egli stesso mago, come appunto ci ricorda il titolo del libro. Il sogno di bambino di essere un “pifferaio” ancora incanta il pubblico (e sempre lo farà, aldilà degli annunciati addii), ed è proprio quest’aura di magia che traspare dalle pagine dell’autrice, permettendole di diventare a sua volta “alchimista delle parole”.



L'autrice tesse un racconto accurato, in continuo dialogo con i testi delle canzoni, le cui melodie è impossibile non sentir riaffiorare alla mente appena comincia la lettura.

Il libro si apre con il racconto di un anno, il 1990, che ha visto una fervida proposta musicale italiana. Molti dei brani pubblicati in quell’anno sono ben impressi nella nostra memoria, alcuni di essi sono diventati dei veri e propri “tormentoni”, altri continuano ad essere riproposti dai loro interpreti dal vivo anche ai giorni nostri (nonostante l’anagrafe spesso incida non poco, come è giusto che sia, a volte non in modo del tutto positivo). I brani che compongono "Oltre", invece, contengono un’altra magia rara: sono cresciuti con il loro autore, si sono adattati al tempo, sono stati presenti fino agli ultimi concerti, costituendone sempre delle colonne portanti. Pensiamo ad esempio a Dagli il via, Acqua dalla luna, Noi no e la splendida Mille giorni di te e di me, che a dispetto del titolo (come le altre citate) ha acquisito un’aura senza tempo.



Il libro è diviso in tre capitoli: il primo è dedicato agli album di Claudio Baglioni precedenti ad "Oltre": l’autrice riavvolge insieme al lettore il nastro della memoria (e dire nastro è quantomai opportuno, se pensiamo che fino ad allora regnavano sovrane le musicassette, anche se ormai da un lustro i cd stavano invadendo il mercato) e dell’emozione. Poi arriverà appunto "Oltre", e tutto pare quasi azzerarsi. Diventa un’altra storia, quella che Giulia Zichella ci narra nei dettagli più reconditi, quelli meno immediati e più misteriosi nel secondo capitolo. Infine, come in un film, nel terzo capitolo compaiono i titoli di coda che svelano le presenze ospiti ed artefici, insieme a Baglioni e ai suoi musicisti, di quest’opera d’arte totale. E anche queste sono, soprattutto in alcuni casi, vere e proprie meraviglie, basti solo pensare alla voce di Mimì e di Youssou N’Dour, alle chitarre di Pino Daniele, Phil Palmer e Paco De Lucia, al pianoforte di Danilo Rea, che crearono altrettante particolari magie in questo disco.



Concludendo, il volume 'Un uomo mago' di Giulia Zichella è una dichiarazione d’amore appassionata, ma anche e soprattutto un invito a compiere un viaggio totalmente libero da pregiudizi nella storia di un disco capolavoro per innovazione, introspezione e intensità. Un raro percorso emotivo, affascinante e coinvolgente, che giunge a toccare tutte le corde dell’anima.

D'altronde quando un uomo è mago, vuoi che non faccia qualche magia?