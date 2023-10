Che Fabio Giachino sia uno dei più talentuosi pianisti jazz in circolazione non lo scopriamo di certo oggi e ne è evidenza la capacità innata non solo di dar vita a lavori pregevoli in solitaria ma anche in formazioni di diversa fattura. Per quest’ultimo esempio non si può ignorare A Jazz Affair, album che l’ha visto ancora una volta a fianco di Davide Liberti al contrabbasso e Ruben Bellavia alle batterie, ma con special guest Emanuele Cisi al sax. Un viaggio in sei standard di poco meno di una cinquantina di minuti, che così come titola suona: jazz in tutte le sue sfumature.

Tra i brani che spiccano, in apertura di danza, c’è l’energia di The end of love affair, brano d’annata 1950 di Edward C. Redding, la cui romantica melodia è qui trasformata dall’estro del sax di Cisi, mentre Giachino vi dialoga sapientemente in una corsa in salsa swing. Ma c’è spazio anche per il romanticismo in brani come For Heaven’s Sake, in cui lo scambio di soli Cisi-Giachino testimonia quanto il virtuosismo, là dove sapientemente addomesticato, sappia dare ulteriore profondità al magico gioco prospettico ad incastro della musica d’insieme, dove ognuno dipinge la sua porzione di cielo senza per ciò toglier luce a qualcun altro.

A Jazz Affair è un disco che si potrebbe consigliare persino a chi è poco avvezzo al genere, per quanto suona bene, per quanto trasporta l’ascoltatore altrove e per la sua componente melodica, ma è anche un buon primo ascolto per conoscere Giachino, magari in vista di uno dei suoi prossimi live a fianco di Flavio Boltro alla tromba per far scoprire l’album Things to Say.