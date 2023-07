Basement Blues

Da sempre in prima fila nel tenere alta la bandiera del blues in Italia, Fabrizio Poggi ha pubblicato a fine novembre il suo 25° album, trovando ispirazione da un regalo della moglie Angelina. Proprio da un modellino della Big Pink dove Bob Dylan e The Band incisero i Basement Tapes, è nata infatti l'idea di aprire la propria personale cantina ed esporre alcuni pezzi decisamente pregiati tenuti troppo a lungo nascosti o che comunque meritavano maggiore visibilità.



Non un regalo qualunque, né casuale, visto che proprio da quel momento storico fondamentale come The Last Waltz, il ballo d'addio della Band circondata da amici e talento, nacque la passione di Fabrizio per il blues. Posizionata la sua fedelissima armonica sul tetto della casa rosa, Poggi decide dunque che sia giunto il momento di aprire finestre e cassetti chiusi da anni. Arrivano fino a noi quindi duetti, provini, rarità che completano la discografia di Poggi, restituendoci un artista vero, immerso nello stile che da sempre lo contraddistingue e definendo una volta in più il respiro internazionale della sua opera. Una carriera che lo ha visto collaborare con il gotha del blues, con il cuore pulsante della “musica del diavolo”, con artisti del calibro di Zachary Richard, Garth Hudson, Eric Bibb, John P, Hammond, Jerry Jeff Walker, Ronnie Earl, Marcia Ball, Flaco Jimenez, Guy Davis, Billy Joe Shaver, Sonny Landreth, The Blind Boys Of Alabama, Charlie Musselwhite, Otis Taylor o, restando in Italia Finardi, Ruggeri, Gang, De Gregori.



Tredici i brani che una volta ancora vedono l'armonicista lombardo farsi testimone, narratore e divulgatore delle mille e più storie che il blues ci regala, sempre a cavallo tra demonio e santità, passione e redenzione, peccato e gloria eterna. Difficile affrontare questo album come un semplice insieme di canzoni, poiché nell'ora passata insieme ai “blues della cantina” sfilano davanti a noi tutte le sfaccettature di un genere musicale che più di ogni altro è fondamenta solidissima su cui si basa la cultura americana e da cui ramificandosi sono partiti stili e leggende. Sono presenti alcuni traditionals che ricordiamo essere stati cavalli di battaglia di gruppi che a quella cantina si sono abbeverati per anni prima di entrare a loro volta nel mito, valga per tutti Little Red Rooster, qui presentata in versione live con Guy Davis durante un tour americano del 2014; brani che ormai fanno parte della storia non solo musicale del secolo scorso, come John the Revelator e See that my grave is kept clean, omaggi più o meno diretti che lo stesso Poggi ha composto nel corso degli anni, come l'esplicito Boogie for John Lee Hooker e il Blues for Charlie. Senza dimenticare il coraggio di proporre un brano della donna che ha inventato il rock and roll, Sister Rosetta Tharpe, grazie ad un duetto con Ronnie Earl proveniente dalle sessions di Spaghetti Juke Joint.



Il blues ha molto a che fare con l'anima, forse tutto parte proprio da lì e Fabrizio ce la riempe di note e passione, ricordandoci quanto certi suoni siano elemento indispensabile per continuare un cammino non solo musicale, verso una libertà prima di tutto del cuore.

Foto di Riccardo Piccirillo