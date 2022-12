Emanuele Colandrea di belle canzoni ne scrive da anni, basta andare a frugare nel repertorio dei Cappello a Cilindro o degli Eva Mon Amour, fantastiche band a cui ha dato voce e parole negli anni passati. Il percorso successivo, quello a suo nome, ha maggiormente evidenziato il suo talento cantautorale che d’altra parte era già ampiamente visibile. Muoversi tra le sonorità del cantautorato folk americano alla Dylan e quello surreale e sognatore alla De Gregori non è per niente semplice, ma la storia musicale di Emanuele racconta che lo si può fare con misura e bravura.

E non è neanche facile raccontare le storie di tutti, universali, mentre si raccontano piccole cose di sé, eppure, forse proprio questa è la forza nascosta nelle sue canzoni, come ancora una volta le dieci tracce di Belli dritti sulla schiena dimostrano. Bisogna saper mettere in fila le parole, evocare e far sognare, in poche frasi, nello spazio di qualche minuto, insomma possedere anche una buona vena poetica per essere un cantautore completo, e di questo abbiamo testimonianze sparse in tante canzoni, un esempio per tutti nell’intensa e riuscita Un treno preso a Velletri “Abbiamo occhi bellissimi/Ma ci sentiamo pirati e con un occhio bendato/Riusciamo a vedere soltanto mezza felicità/E un orizzonte ammaccato” ( ascolta il brano ).

In questo disco ci sono storie, luoghi e persone che diventano canzoni come Erika, Ok Emanuele, Gerico, o altri momenti come La fortuna di perdersi nel bosco, Il pane e la farina, Belli dritti sulla schiena, in cui si indagano maggiormente i sentimenti, quelli veri, quelli che lasciano i segni addosso e che sanno a volte diventare felicità perché sono cicatrici sanate, forse proprio come quella in copertina. Per questo lavoro Emanuele (qui in una foto di Daniele Bianchi) si è affidato alla produzione artistica di Pier Cortese e all’etichetta Fiori Rari di Roberto Angelini, che è anche ospite in qualche brano della tracklist. L’opportunità che offre questo disco è duplice: sentire Colandrea in un momento di ottima forma, e partire da qui per andare a scoprire a ritroso una discografia sempre più folta e importante, composta da decine di canzoni pronte a diventare nostre compagne di viaggio.