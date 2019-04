Sembrerà strano, ma quando i componenti di una band hanno derivazioni musicali differenti, la giusta quadra scaturisce, sovente, proprio da questo fattore, in quanto la diversità crea ricchezza. Ai modenesi Ego59 l'amalgama è riuscito, complice anche la forte esigenza di scrivere i dieci inediti del debut-album Chi sei: un disco dal chiaro impatto rock più tradizionale ma che lascia però spazio pure a curvature hard e pop.



Si presentano col prorompente singolo Sto bene qui che deflagra l'orecchio con tessuto coriaceo, snellezza testuale ed un eccellente guitar-work. Anche nei 3 episodi ballad, come l'altro singolo Tornerai, La notte che verrà (scritta per tentare la scalata a Sanremo) e Papà, gli Ego59 non rinunciano a marcare le stesure con piglio deciso e grintoso, tanto per ribadire la volontà di non snaturare più di tanto l'indole fiammante. Uno dei pezzi migliori, Pensi, è un connubio azzeccato tra romanticismo e virilità ,in cui la vigorosa vocalità di Riccardo Corradini è ben allineata e credibile. Gustosi riffs sulla scia dei The Knack introducono il fraseggio energico di Scarseggiano i miracoli, per condurre in radure di traditional-rock con assoli di buona caratura. Invece Dimmi chi sei è la giusta pacca per portare a casa il risultato e soddisfare parecchi cultori del buon rock'n'roll, scaricando l'invettiva contro i facili giudizi che bollano le persone senza conoscerle a fondo. Con Non vedo niente hanno grinta da vendere, mettendo in bella mostra la chitarra elettrica che sfoga in tutta la sua natura hard. E quando una ballata ingloba gli aneliti toccanti di Il ricordo che ho di te si trasforma in eloquente dedica affettiva per coloro che sanno resistere alle traversie della vita e fortificano l'amore per la vita ed il lungo assolo elettrico solca la pelle con strati emotivi di profondo effetto. Si sa che l'Emilia annovera molti Big (Zucchero, Vasco, Liga...) ma anche il panorama underground pullula di interessanti artisti meritevoli di più attenzione. E a Modena operano appunto gli Ego59: quintetto dall'indole forte e ben coeso.



Chi sei non merita un ascolto effimero, poiché la sua validità cattura premendo più volte il tasto "repeat". Il buon rock italico è ancora in sella e galoppa con i cinque purosangue degli Ego59.