In un tempo psicopatologico come il nostro, la musica e la danza possono essere le uniche “medicine dell’anima”. A ricordarcelo è Lu Colombo in Danza, canzone che dà il titolo al nuovo progetto musicale composto da tre inediti e da brani pubblicati o presenti in precedenti lavori, in primis L’uovo di Colombo del 2003 che segnò il suo ritorno discografico dopo molti anni di assenza. Lu possiede un valore sia umano che artistico di un certo spessore, incline alla ricerca e all’evoluzione, dotata di grande passione e spiccata sensibilità. Lei ha un dono speciale, cioè saper dire cose importanti con levità e senso, non risultando né banale né patetica, grazie anche a un’anima vocale profonda e consistente, perfettamente aderente alla sua essenza. Ciò è evidente in Neve al sole, dedicata al padre “soldato” e a tutti i prigionieri di guerra dimenticati dalla storia, oppure nella stessa title track dalle suggestive atmosfere latine, impreziosita dalle percussioni di Tony Esposito. Al primo periodo pandemico risale Ali ali, canzone registrata in due versioni, una in assolo, l’altra con Luca Pozzuoli.

Completano l’ascolto motivi di qualche annetto fa, ad esempio la trascinante Gina e la suadente Rimini Ouagadougou (vincitrice del Festival di Saint Vincent ‘85) con il Maurizio Geri Swingtet. Nella raccolta trova spazio Aurora, altro episodio anni ‘80, ispirata dalle storie di Corto Maltese, qui in un’inedita versione del 2003 con abbellimenti ad opera di Michele Staino. Sulla scia di Danza, da qualche settimana è disponibile l’EP Mito contenente sei brani già editi, conosciuti e amati dal pubblico, tra cui la famosa hit del 1983 Dance All Nite riproposta in chiave unplugged.

Foto Roberto Molteni