Dopo due singoli, Il corvo e Volevo un demone, prende forma Dov'è casa?, EP di debutto in italiano di Zärat, giovane artista partenopeo. Il lavoro racchiude il percorso fatto in questi ultimi due anni, costruendo così una sorta di concept album temporale, con il quale Zärat (al secolo Marco Abate) grida il suo stato d'animo: malinconico, sofferente, di sicuro inquieto.

L'album, che esce per l’etichetta indipendente Joseba Publishing, è stato scritto e registrato in giro per l’Italia, in pratica, possiamo definirla un’opera ‘senza fissa dimora’. D’altronde, Zärat traccia un percorso nomade, avventurandosi alla ricerca del suo posto nel mondo e della serenità dell’animo, riuscendo a trasmettere attraverso la sua sensibilità la netta distanza tra il luogo fisico e quello spirituale. In ogni brano Zärat padroneggia sapientemente il suo registro vocale tra pianoforte, archi e fiati spesso intrisi di elettronica. In questo breve viaggio - venti minuti in tutto nel lavoro nuovo e qualche singolo in precedenza - uno spazio importante è rappresentato da Volevo un demone, brano dedicato alle persone affette da disturbi del comportamento alimentare, in cui l’autore sente la necessità di comunicare come un disagio interiore possa trasformarsi in una vera e propria patologia.

Più in generale, una delle cose che colpisce subito è la sua abilità vocale e in questo senso L’essere vero è un brano che ne esprime appieno le potenzialità su un testo che affronta un tema delicato, quella condizione in cui un uomo vive la mancanza di fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità, sensazione che può diventare dominante e svuotarti dentro. Un pezzo musicalmente ben equilibrato, capace di muoversi su melodie non scontate con una voce che lascia il segno. Ed è infatti quello che ha pensato e confermato anche la giuria live di 'Botteghe d’Autore', Premio giunto che alla sua 16ª edizione e che ha visto la finale in quel di Albanella (SA) a inizio settembre 2022 (qui nella foto durante la sua esibizione, accompagnato dal gruppo Le Isole). Una finale tiratissima che ha messo sul gradino più alto proprio il giovane Zärat, primo riconoscimento concreto di un percorso artistico che, ne siamo certi, lo vedrà ancora protagonista.