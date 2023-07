Rossana De Pace è un’artista pugliese, che si è formata con un’intensa attività live prima di arrivare al debutto discografico con Fermati Mondo, prodotto da Giuliano Dottori. Nei cinque brani in elenco, la singer tarantina mette in atto un’interessante miscela stilistica, spaziando dal pop al world con palese disinvoltura, forte di una vocalità ormai strutturata e sicura maturata on-stage.



Il titolo è un lapalissiano invito a fermare le lancette di una vita troppo spinta alla frenesia e all’asfissia quotidiana che mettono a repentaglio sane riflessioni esistenziali che pian piano si smarriscono sempre più nel vortice assurdo di un malsano tran-tran e lo rimarca proprio nel pop-tribale della splendida titletrack, serrata quanto basta per meditare il giusto da fare. Ma anche La porta di casa è spalancata su riflessioni non di poco conto, racchiusa in un mood emotivo ed intenso, aggraziato dalla soave voce di Rossana che incornicia tutto con garbo ed equilibrio espressivo, mentre la mantrica ed orientaleggiante Si nel cuore, no nella vita dona aspetti vibratili che lasciano un caldo solco di pelle d’oca. L’intima e passionale Siamo ospiti ci ricorda che sulla Terra nessuno è padrone di niente e che tutto ciò che viene colto o (intra)preso, andrebbe fatto con rispetto e salvaguardia in qualità, appunto, di ospiti di un pianeta vicinissimo all’epilogo finale, se non si adotta un urgente cambio di rotta ed abitudini. Infine, Rossana De Pace colloca in coda all’opera il singolo Terra madre: un’intensa dichiarazione d’amore verso il luogo natìo, sempre pronto ad aspettarla e a (ri)accoglierla con fedele amore ogni volta che ci ritorna.



Fermati mondo è sicuramente un disco che lascia a tutti qualcosa, poiché è difficile non riconoscersi in un anelito che sia umanitario, ecologico e (perché no?) velatamente nostalgico che non ci fa obliare ricordi costruttivi che si basavano sullo slancio spontaneo, incondizionato, fraterno, dettato da un cuore purissimo e poco incline all’egoismo. Debutto di classe.