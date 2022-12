Freak Frank Zappa – A Timeless Genius

Frank Zappa è stato troppe cose e tra queste senza dubbio la più nota è di essere stato uno dei più influenti musicisti del secolo scorso. Un autentico fenomeno, che ha lasciato un segno indelebile sulla musica e sulla società dell’epoca, andando sempre controcorrente per combattere il conformismo e il mainstream che già all’epoca iniziava ad invadere le nostre esistenze. Questa è la necessaria premessa per apprestarsi ad ascoltare questo progetto che la Big Band Ritmo Sinfonico Città di Verona e il bravo cantante e chitarrista bresciano Dan Martinazzi hanno realizzato.



L’album è stato registrato dal vivo nella splendida cornice del Teatro Romano di Verona, la scorsa estate. Fin dalle prime note del disco si rimane colpiti positivamente dal suono, sia per la pulizia in fase di registrazione e mixaggio, sia per la sua forma estetica, che abbandona il vestito della canzone per sconfinare in una musica che potremmo addirittura definire classica contemporanea. Non è un caso infatti se tra le tracce troviamo anche una bellissima versione del Bolero di Maurice Ravel, che si sposa meravigliosamente con il repertorio di Frank Zappa. E’ un disco questo che sorprende e che fa venir voglia di andare ad ascoltare e studiare il mitico Frank, per molti uno dei pochi geni della musica degli ultimi decenni. Consiglio, prima di ascoltare il cd, di leggere le illuminanti parole di Gianpaolo Rizzetto, scritte nel libretto, che presentano la figura di Frank Zappa, sottolineandone l’abilità musicale, la cultura, il suo essere un artista trasgressivo ma anche una persona gentile e a modo durante la vita civile. Il disco come già anticipato può essere un’ottima occasione per iniziare il percorso verso la conoscenza di questo straordinario musicista, con l’abbinata tra la chitarra rock (zappiana) di Dan Martinazzi e la Big Band Ritmo Sinfonico Citta di Verona che appare non solo molto bella ma anche molto interessante, spezzando una lancia a favore della contaminazione tra generi musicali. Questo pare essere tra l’altro uno dei sentieri da percorrere nel futuro, visto che le note sono sempre quelle e che quasi tutto è già stato scritto. Nel mondo della contaminazione invece molto è ancora da scoprire e sperimentare, e questo album mostra quale può essere il risultato derivante dall’unione tra generi musicali diversi.



Nelle quindici tracce del disco ci sono alcuni momenti nei quali prevale la Big Band ed altri nei quali emerge la chitarra e la voce di Dan Martinazzi. Segnaliamo ad esempio lo stratosferico solo di chitarra di Dan Martinazzi in Willie the Pimp, oppure la successiva What’s new in Baltimore, lunga suite orchestrale che regala momenti intensi e ondivaghi, con l’incedere trascinante dei fiati, successivi rallentamento di ritmo e poi improvvise ripartenze. Una canzone “canonica” è invece Love of my life, con il duetto tra Dan Martinazzi (voce e chitarra) e Stephanie “Ocean” Ghizzoni, alla voce e alla “pittura dal vivo” (scena questa purtroppo non riproducibile sul cd!). Tipicamente zappiana, infuocata, trascinante, trascendente è Muffin man, con Dan Martinazzi accompagnato da una rock band, che aiuta a rendere palpabile l’emozione che l’ascolto delle musiche di Zappa trasmette. Ed è proprio nel finale del disco che si entra nel cuore musicale zappiano, se ci lascia andare e si alza un po’ il volume ci si può far trascinale dalla chitarra di Dan Martinazzi, ottimamente contrappuntata dalla Big Band Ritmo Sinfonico Citta di Verona, per gustare (e comprendere) il livello di coinvolgimento emotivo che la musica di Frank Vincent Zappa sa regalare. Chiusura trascinante del disco sulle note di Cosmik debris, un pezzo di musica che travalica qualsiasi genere e apre orizzonti sconfinati al rock.