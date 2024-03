Si chiama Giorno per giorno, e rappresenta il ritorno sulle scene de Il Sogno di Orfeo, trio blues bolognese composto dal chitarrista Michele Tavian, dalla contrabbassista Francesca Alinovi e dal batterista Filippo Lambertucci. Il progetto si è formato durante la pandemia del 2020 con l’idea di dare voce alle composizioni del chitarrista e di fondere in un unico canale espressivo i vari bagagli artistici dei tre componenti. Il disco è il secondo dopo la prima uscita “Into The Mood” (2021) anch’esso registrato presso il Duna Studio di Ravenna.

Si tratta di un progetto a forte carattere blues/fingerstyle, in cui l’elemento predominante è la chitarra elettrica suonata magistralmente da Michele Tavian, con uno stile che strizza l’occhio al grande fingerstyle statunitense degli anni ‘60, tipo Merle Travis o Chet Atkins. La sonorità della chitarra è impostata, passatemi l’espressione, “alla vecchia maniera”, quindi con quel sottilissimo filo di distorsione che non compromette la purezza dell’accordo, ma che si fa sentire netto e tagliente quando il tocco diventa più energico. La chitarra è accompagnata da altri due notevolissimi elementi come la bravissima Francesca Alinovi e il suo contrabbasso, precisissimo e di personalità, nonché dalla batteria energica, scoppiettante e dai suoni perfetti di Filippo Lambertucci.

Il disco si apre con due piccole ‘bombe’ di energia come Country a grandi linee e Just Easy. Ritmi brillanti, chitarra energica, e grandi stacchi di batteria che ci catapultano nell’America degli anni ‘60, quella delle Pin-Up e dei Drive-in, per intendersi. I tre componenti si sono anche divertiti a “passarsi la palla”, arricchendo l’arrangiamento con dei momenti di assoli di contrabbasso e di batteria.

Dalla terza traccia in poi i toni si tranquillizzano ed emerge il lato più melodico ed emozionante delle composizioni. Si aggiungono anche delle chitarre acustiche, nonché i violini di Alessandro Cosentino nella traccia Pensiero. Il brano Giorno per giorno, che dà il titolo all’album, è una ballata romantica con la chitarra sola che introduce una pregevole melodia di contrabbasso, dopo il quale le intensità aumentano e arrivano degli assoli chitarristici eseguiti con lo slide. A seguire, gli affezionati della chitarra scopriranno che la traccia Il cammino contiene una citazione da Mombasa di Tommy Emmanuel, mentre il disco si chiude con Señorita, brano dal sapore leggermente spagnoleggiante, e con Io e Te, ballata acustica di grande emozione.

Non mancano le belle idee musicali in questo album, non manca la qualità nelle registrazioni, non manca la bravura tecnica e infine non manca l’affiatamento dei componenti e il loro sapersi amalgamare per fare della buona musica. Gli affezionati del blues all’americana e dello strumentale non potranno che apprezzare i contenuti di questa piccola perla a firma Sogno di Orfeo.