Savastano non ci è ma ci fa. Conviene subito comprendere la chiave dell’ironia del finto neomelodico, per entrare in un mondo in cui anche la cura dei dettagli del personaggio diventa motivo per sorridere e riflettere. Io sono con voi è il titolo scelto per il disco d’esordio, con una grafica precisa che ricorda l’immagine dei libretti del catechismo cattolico. Questo gioco continua con la divisione dei brani in Antico e Nuovo Testamento.



Per raccontare meglio questo disco va detto che alcune delle undici tracce, soprattutto dell’Antico Testamento, sono presenti nel web da tempo, e hanno segnato delle tappe fondamentali di un percorso fuori da ogni schema. Il progetto di Savastano, che come attitudine può essere accostato a Elio e le Storie Tese, per l’ironia e per la predisposizione a variare genere musicale in relazione alla storia da raccontare, nasce dall’idea del regista (qui tastierista) Velerio Vestoso, e di Antonio De Luca, che a Savastano presta sembianze e voce. Partendo dal cantato che gioca molto con il neomelodico, le sonorità spaziano dal pop, al funk, dal reggae, al jazz-rock.



La cura dei testi, apparentemente “semplici”, risulta determinante per far girare tutto a perfezione come attestato dal seguito riscontrato da subito sul web. Ma a portare Savastano, fuori confine, sia geografico che musicale, è stato il brano Una canzone indie, rispettosa ma puntuale presa in giro del genere “indie”, a partire dal videoclip, ispirato a Frosinone di Calcutta. Alcune frasi sono immediatamente diventate di culto a partire dall’incipit: “E chiedo scusa a tutti se ho trovato un nuovo accordo / E per errore ho scritto un pezzo indie” fino al ritornello “Vantarsi in pubblico dei premi appena vinti / sostituire le pianole con i synthi / levare tutti i cori finti / Madonna quanti danni ha fatto l’indie”. La simpatia intorno al personaggio ha portato in poco tempo Savastano sul palco di Calcutta e addirittura di Bollani, a “collaborare” con Brunori, e ad avere, come ospite nel disco, Daniele Sepe con il suo sax, nel brano Amico Zampognaro.



Savastano è un progetto scanzonato e divertente, curato e difficile da etichettare con un “genere”, ma proprio per questo è un progetto serio, solido, che fotografa quest’epoca da dietro l’inseparabile occhiale da sole, non facendosi abbagliare da luci patinate e lustrini, raccontando istantanee di realtà, che molta di quella musica che parte con intenti più rigorosi da tempo non riesce più a fare con efficacia, e d’altro canto mostra anche come il “demenziale” può essere ripreso in chiave artistica nella tradizione di Elio e le storie Tese o degli Skiantos, o per rimanere dalle parti della Campania, con lo spensierato rigore musicale degli Squallor. Ne è un fulgido esempio Pomeriggi che sanno di Barbara in cui si prende di mira il salotto della D’urso e tutto quel tipo di televisione con sintesi e intelligenza : “Dio ma quanto è bella in video / Se presenta un omicidio”, oppure: “Oggi sopra quella sedia, sono io la tua tragedia” per finire con: “Questa sera in esclusiva le mie lacrime più Iva”. Seguitelo sorridendo e capirete molte cose.