Traendo spunto dal libro di Dan Brown “Il simbolo perduto”, la band mantovana dei Noetica, formata nel 2009 da Nicola Cavazzoli e Lorenzo Guerzoni, decide di battezzare il combo col nome della pseudo-scienza che contempla la possibilità della mente di interconnettersi col mondo fisico. Nonostante le variegate influenze derivative dei componenti, il quartetto mette a punto un sound che interagisce tra la classica struttura cantautorale e l’estrosità dei Bluvertigo, non disdegnando di ammiccare al British-mood come testimonia il debut-album Visioni del 2017.



A cinque anni di distanza, arrivano i 9 inediti de L’ultima mela, ancora sotto l’egida della etichetta veronese V-Rec. Stavolta, però, la sterzata stilistica è alquanto palpabile, protesa verso una miscellanea sonora variabile ed interessante, suffragata dall’introduttiva Non dare del tu e da Ora d’aria, nelle quali si annusano venti di gagliardo pop-dance, oppure dall’elettronica briosa che sfila nel singolo Chi verrà dopo di noi o in quella tranquilla della title-track. In Condizione necessaria tira invece aria cantautorale soffiata dal vento di Ron (“Una città per cantare”). Tuttavia, la noia è l’illustre assente anche nel contesto dance-valzereccio della Ballata dell’ingegnere o nel brasilian-sound della dilettevole Primavera. A parte l’anonima Dorian Gray, il lotto servito dai Noetica non lascia indifferenti e, grazie anche all’imprescindibile supporto di Paolo Varoli alla produzione, Cavazzoli e Soci han dato vita ad un album particolarmente efficace nella struttura corporativa e nei testi, per nulla prevedibili, che invitano a non dare nella vita mai nulla di scontato. Una vita tentatrice che fa mordere all’uomo l’ennesima mela del peccato: non “ l’ultima” dei Noetica ma quella prossima, imminente, impossibile da lasciare intatta. D’altra parte, si sa, che si resiste a tutto tranne che alle tentazioni e L’ultima mela è una di queste. Esagero? Beh, verificate.