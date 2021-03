Lo abbiamo applaudito per un ventennio, in lungo ed in largo per lo Stivale, con la “sua” creatura-tributo, la Rino Gaetano band (fondata insieme alla sorella dell’indimenticato cantautore calabro), riscuotendo consensi in patria e all’estero. Oggi, chiusa quella memorabile esperienza, il percorso solista dell’artista reatino Marco Graziosi può riprendere a pieni giri col nuovo omonimo album, che ingloba 12 brani incentrati sulla tematica del sentimento, scandito in ogni variante che circonda il nostro vivere. Certo, si parla d’amore, ma non fermatevi al senso tradizionale del termine. Piuttosto va visto nella sua interezza globale, che riguarda i tanti aspetti del quotidiano agire ed è riscontrabile in ogni forma d’arte o attività. Sebbene siano passati ben 19 anni dal debutto di BarCollando, Graziosi ha sempre curato la vena compositiva, non tralasciando di portare sui palchi anche i suoi inediti che, parallelamente ai pezzi di Rino, gli han permesso di incamerare stima, premi, riconoscimenti ed apparizioni ad eventi importanti (tra i quali il Festival di Sanremo con Paolo Rossi e partecipazione alla fiction Rai dedicata a Gaetano).

La dozzina nuova di zecca viene inaugurata con Eri mia, aperta da voci di speakeraggio e proseguita con ironico decisionismo narrativo, mentre in Anche se io dormo, Lascivo e Quando torna Nini si cominciano a percepire inevitabili echi del suo grande ispiratore. Sia chiaro: Rino non è una “presenza” ingombrante che prende il sopravvento sulla penna di Marco, ma aleggia come un suggerimento latente e mai incline alla smaccata emulazione. Con il primo singolo L’amore a tempo determinato denuncia la precarietà che serpeggia in ogni àmbito quotidiano, poiché se non si torna a curare il lato passionale delle azioni si rischia di smarrire quello stupore fanciullesco citato dal Pascoli, col conseguente impoverimento emozionale e, a proposito di emozione, ce n’è parecchia da fruire nel pianistico intimismo di Come una sposa. Un altro tema che sta molto a cuore al Nostro è quello di non obliare le favole, per non disperdere sogni e fantasia, che si evidenzia nell’altro singolo Dove hai messo cappuccetto Rosso in un ossessivo quesito ripetuto ma necessario. Dopo il tipico spaccato da storyteller in Di ritorno dal tuo odore, giunge T’amo tanto: canzone d’amore trattata con spessore evolutivo e nuova visione concettuale. Tuttavia, è sul filo di lana che tocca l’apice compositivo con A cantarti ci provo, ornata con rime, assonanze, ricerca poetica e lungo ipnotismo strumentale che spiazza senza remore.



Ne è passato di tempo da quando il piccolo Marco idealizzava il microfono col manico di scopa cantando a squarciagola, sempre e comunque, a tal punto che se passava un giorno di silenzio faceva notizia tra il vicinato. Ecco, riteniamo (e speriamo) che quel silenzio non sia più prolungato per nuove uscite dell’adulto Marco, perché il cantautorato nostrano invoca a “gran voce” che ritrovi impeto e passione (come ha fatto lui) per ridare lustro a certa scrittura opaca e spoglia di “contenuDi”. Per questo diciamo: Grazi(e)osi!