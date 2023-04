Quanta vita in 25 anni, la nostra sicuramente e la sua. Nel 1997, anno de Il giardiniere, io cominciavo il liceo. Andavo dalle suore e una maglietta un po’ più corta mi esponeva agli inutili ma sempre puntuali rimbrotti della Madre Superiora. Dica e Capelli aprirono a lui le porte del primo importante successo e furono per me tra i primi testi da scrivere sulla Smemo.

La storia musicale di Niccolò Fabi è una di quelle da scrivere con la s maiuscola; in movimento, in cammino, con lo sguardo voltato in avanti, le spalle dritte di chi ha la coscienza artistica pulita, piena di incontri e amici da portare assieme lungo la strada. Poi accade che arrivi su in vetta, e anche solo per riprendere fiato, respirare a pieni polmoni, ti volti e gli occhi si riempiono in un istante di quel paesaggio…la tua strada. Riconosci tutti gli incroci e gli inciampi, e la fatica, e la gioia, e ad osservare bene ci sono tutte le tue (nostre) canzoni, una dietro l’altra, album dopo album, concerto dopo concerto.

Un cantautore Fabi che ha fatto dell’urgenza creativa e della libertà i suoi tratti distintivi, che ha negli anni affinato e limato quella capacità innata di mettere in canzone l’Uomo, l’umanità in tutti i suoi rivoli, i suoi dirupi come le sue meraviglie. Un narratore attento ai dettagli, un amico da mano sulla spalla, un intellettuale che sposta lo sguardo e il pensiero di tutti più in là, oltre l’orizzonte. Immerso nelle sue canzoni, totalmente aderente alle parole cantate, nulla mai stride e nulla arriva all’orecchio come posticcio.

Canzoni come impronte sulla terra, che hanno segnato il passaggio, hanno lasciato un segno. E ognuno di noi, a qualcuna di queste se non a tutte, ci si è avvicinato spinto da un richiamo, e appoggiando sopra una mano o un piede (e il cuore) si è accorto di quanto combaciassero, di quanto fossero simili.

Meno per meno, perché è la sottrazione il senso di tutto, in assoluta controtendenza al contemporaneo, che ci spinge ad aggiungere, ad accumulare fino allo sfinimento, come se fosse tutto lì il senso della vita, e di conseguenza della felicità. E invece è sottrarre, eliminare, ridurre, anche nella musica, per arrivare all’essenza dei suoni, al loro più intimo significato. Un regalo per chi non era presente quel 2 ottobre 2022 all’Arena di Verona, per ascoltare alcuni dei pezzi più importanti di questi 25 anni di carriera (più 4 inediti) destrutturati e ricostruiti dalla sapienza di Enrico Melozzi e della sua Orchestra Notturna Clandestina.

“E la terra è il mio segno,

è la mia casa.

A lei devo la mia sola certezza

La misura di ogni mio passo

La mia destinazione

Fino alla fine, fino alla fine”.

(Di Aratro e Di Arena, 2022)