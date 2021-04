“Chi la dura la vince”… e Avincola, che di nome fa Simone, nato, cresciuto e vissuto nel quartiere popolare della Garbatella di Roma, alla fine è riuscito a calcare il palcoscenico più ambito della canzone italiana, quello dell’Ariston di Sanremo (quest’anno senza pubblico e red carpet), presentando Goal! tra le “Nuove Proposte”. Intendiamoci, non è che il giovane fosse di primo pelo, considerato il fatto che crea e porta in giro la sua musica da quindici anni a questa parte, realizzando pure un paio di dischi che gli hanno fruttato qualche soddisfazione, soprattutto in termini di critica. Ma si sa, nell’arte come nella vita è bello ricominciare provando a riavviare il proprio percorso verso direzioni sia musicali che esistenziali inedite.

Da protocollo sanremese, Avincola ha pubblicato il nuovo album intitolato Turisti che si discosta dai precedenti lavori. Non è né meglio, né peggio, è semplicemente diverso, in particolare nelle sonorità curate da Emiliano Bonafede, ottimo equilibrio tra dimensione acustica ed elettronica. L’essenza di Simone c’è ancora, non se l’è data a gambe, solo che ha trovato una via espressiva attuale da percorrere, più lontana dalla canzone d’autore tradizionale, più incarnata in questo momento storico. Il punto di partenza irrinunciabile resta il suo vivere popolato di microstorie quotidiane e comuni, dove – come dentro un piccolo film – scorrono le strade di Roma, i sentimenti, la precarietà, tutto un fardello emozionale carico di allegria e malinconia, di velata ironia e leggero disincanto, di tinte forti che vanno dal giallo al viola.

Lui, antieroe per eccellenza, non smette però di custodire il proprio angolino di sogno, anche mentre gira e pedala (Un rider) o lavora al centro commerciale la vigilia di Natale (Roma Est), riuscendo persino a immaginare Miami a Fregene e a volare insieme alla sua lei sulla tangenziale col motorino in rotta verso Pechino. Non manca il coraggio di tentare il cambio vita, smettendo di stare in panchina a guardare ma scendendo in campo in prima persona, indossando la maglia da titolare, provando a fare Goal! e vincere la partita, desiderando un gran finale da film, sebbene ci sia gente che sfrecciandogli accanto dice “non ce la fai” (Ti fidi?) o in certi momenti la sfiducia prenda il sopravvento (Stanco).



Lo sguardo di Avincola (qui sotto in una foto di Matteo Casilli) osserva acutamente gli altri e il mondo, scrutandoli e indagandoli, prendendone – mai snobisticamente – le distanze ma allo stesso tempo riconoscendosi parte della giostra vitale. Turista speciale, viaggiatore passeggero per indole, pronto a fare e disfare la sua valigia mille e più volte, a spingersi fuori sé stesso, oltre quei confini imposti e già tracciati, perdendosi, ritrovandosi, con la voglia sempre originale di raccontare raccontandosi.