Fa un certo effetto poter leggere nel 2024 non un libro su Luigi Tenco, ma un libro di Luigi Tenco. Artefici di questo piccolo miracolo editoriale, due dei giornalisti musicali più preparati sull’argomento: Enrico de Angelis ed Enrico Deregibus. In questo Lontano lontano - edito da Il Saggiatore - i due hanno raccolto una mole impressionante di scritti del cantautore piemontese, restituendocene tutta la sua grandezza umana e culturale.

Il volume è introdotto da un’agile e avvincente introduzione di de Angelis e da una cronologia curata da Deregibus. passaggi essenziali per immergersi nella lettura del volume.

La produzione tenchiana vera e propria qui proposta segue un ordine per così dire cronologico. Si parte da alcuni temi scolastici composti dal piccolo Luigi in quarta elementare (materiale raccolto grazie alla famiglia Tenco). Qualcuno potrebbe obiettare che questa rischia di essere la parte più “fragile” del progetto (ha senso ripescare materiale di un bambino di 9 anni?). Ma lo direbbe a torto, perché già in quegli scritti troviamo in nuce alcune tematiche poi riprese dal Nostro nella sua produzione musicale matura. Fa tenerezza, ma anche impressione, per esempio, leggere questa riflessione: “Invece di fabbricare le bombe che portarono tanta distruzione e morte avrebbero potuto impiegare nelle costruzioni delle biciclette". Oppure l’atto d’amore verso la madre: “La persona che amo di più è la mia mamma”. Non a caso il volume contiene anche una serie di lettere scritte da Luigi appunto alla mamma Teresa (dal 1957 al 1963), lettere in cui il cantautore pare sempre molto in ansia nei confronti della salute e del benessere del genitore. Ovviamente non mancano anche in queste lettere riferimenti alla sua attività musicale, ai suoi sogni (vorrebbe, per esempio diventare giornalista), all’amore per i libri. Altre lettere poi sono quelle inviate ad alcuni giornali, a Radio Rai e a Nanni Ricordi. Anche se in tema di epistolario, le lettere più intime - e tra le più interessanti - sono quelle che Luigi invia alla fidanzata storica, Valeria (dal 1965 al 1967).

Corposa è la parte dedicata alle interviste, che copre un arco cronologico che va dal 1961 al 1967. Come nota de Angelis, Tenco sembra cadere a volte in contraddizioni, come quando prima sembra snobbare i Beatles salvo poi riconscerne la grandezza in altre interviste. Ma sono contraddizioni solo apparenti: Tenco è una persona sempre spinta dalla curiosità intellettuale e sempre disposta a rivedere i suoi giudizi. E sempre a proposito di gusti musicali, scopriamo che i suoi autori preferiti sono Donovan, Bob Dylan e Joan Baez per quanto concerne gli americani e Bindi, Paoli, De André, Endrigo e Ciampi tra gli italiani. I suoi modelli di donna sono, invece, Jane Fonda, Simone Signoret e Catherine Spack. In ogni modo, per quanto cerchi di fuggire dall’immagine di autore ombroso e triste, Tenco non nasconde spesso un atteggiamento decisamente introverso, non blandendo di certo l’intervistatore di turno.

Di particolare interesse risultano poi le prove di sceneggiature - evidente segno dell’amore di Tenco verso il cinema - scritte con l’amico Roy Grassi: Il test, “Una delle coppie che ballano…” e “La storia tratta di due ragazzi”.

Il volume è impreziosito anche da un ricco inserto iconografico, con manoscritti, dattiloscritti, articoli di giornali e fotografie di Tenco.

Un libro importante e prezioso questo Lontano lontano, che ci restituisce tutta la grandezza di Luigi Tenco. Ma anche un volume che fa male. Perché a distanza di così tanto tempo fa ancora male pensare alla fine - avvenuta davvero troppo presto - di uno degli autori più innovativi e geniali del nostro patrimonio musicale e culturale. Quanta musica, quante parole… quanto pensiero avrebbe potuto ancora regalarci Luigi!