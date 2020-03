Una vita passata a suonare e cantare in bilico sulla rilettura dei suoi scelti maestri, Fabrizio De Andrè su tutti, e un repertorio originale intenso e raffinato che nel tempo ha preso forma e consistenza. Oggi, a distanza di quasi trent’anni dal suo esordio, a guardarlo quasi non lo diresti, Alberto Napolitano, meglio noto come Napo, si propone al pubblico con un disco articolato, in cui suonano canzoni che attraversano i generi, dal tango al folk e ancora al rock e alla canzone di bello stampo autoriale.



Un percorso sonoro, non a caso il titolo Appunti di viaggio, che ci accompagna da una canzone all’altra rinnovando al primo ascolto la meraviglia. La collaborazione con Nicola Rollando ha felicemente dato alla luce brani dal fortissimo impatto emotivo, arrangiate con sapienza e senza ridondanze, usando solo il suono che serve e nulla in eccesso. E si passa dal brano di apertura, quella Appunti di viaggio che offre il titolo all’album per poi muoversi da una traccia all’altra, inseguendo personaggi nello spazio profondo (Gagarin) o sulla cresta dell’onda che addormenta (Palinuro). I musicisti che accompagnano Napo in questo disco sono tra quelli fidatissimi che lo affiancano sui palchi sia per il suo tributo a Fabrizio De Andrè che per i concerti dedicati al suo repertorio. L’intensa attività di questo cantautore, guarda caso ligure come da migliore tradizione, lo porta di frequente a calcare i palchi in Italia e anche fuori dai confini per cui non vi resta che cercare una data vicino a casa vostra e farvi restituire a piena voce le emozioni di questo ottimo disco.

Foto archivio CDS