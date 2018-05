Beatrice Campisi - Il gusto dell'ingiusto

Una base saldamente ancorata al folk che guarda oltre. A costruire canzoni legandosi a doppio filo con altri generi grazie a una formazione che va attraverso la classica e il jazz. Beatrtice Campisi, siciliana di nascita e pavese di residenza, si mette alla prova in questo lavoro a lunga durata con il titolo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino e che prende spunto dal racconto di un furto di pere. E' proprio la vocazione a saper raccontare le tante storie in musica la caratteristica principale di Campisi tanto da riempire di ben dodici tracce il disco.



Da un punto di vista musicale il lavoro è stato seguito da Jono Manson, personaggio che frequenta spesso il nostro paese come musicista e produttore. Tra le sue mani i brani della cantante acquisiscono un tocco particolare, che riesce a evidenziare i colori dei vari strumenti che entrano in gioco in ogni brano. D'altra parte il disco vede una sezione di base con un musicista di esperienza come Riccardo Maccabruni impegnato prevalentemente alle tastiere insieme a Rino Garzia al contrabbasso e Stefano Bortolotti alla batteria. E poi oltre agli strumenti c'è la voce di Beatrice, molto duttile con particolare propensione al registro alto. Ci sono molti spunti interessanti in questo disco, specialmente nella varietà stilistica che comunque resta ancorata, come già accennato, alla visione del racconto (verrebbe da dire tipica del cantastorie siciliano). Sottolineiamo la forza sonora dell'iniziale Avò, lo swingato pieno di poesia di Un sorso di mezcal, l'atmosfera di Filo di fumo, la narrazione (con Claudio Lolli ospite d'onore alla voce recitante) di Mondo sintetico, fatta di un tappeto sonoro rispettoso del testo e fondamentale al tempo stesso. Tante ottime premesse per un cantautorato nel segno della maturità.