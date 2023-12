Quando due amici si ritrovano per suonare insieme e celebrare la loro decennale amicizia, la musica che ne scaturisce non può che essere pervasa da un feeling speciale che racchiude molteplici emozioni, in primis la gioia della condivisione. La pianista pugliese Daniela Mastrandrea per l’occasione ha tirato fuori dal cassetto una manciata di composizioni abbozzate parecchi anni fa, ma mai sviluppate in toto. Il momento di riprenderle è finalmente arrivato lo scorso inverno. Il risultato è Duo, album che la vede in accoppiata con il contrabbassista (e fratello musicale) Michele Paternoster dar vita a dieci brani dalle diverse atmosfere e suggestioni, un flusso sonoro ed espressivo perfetto in cui tutto magicamente si apre e si chiude. Lo scambio che si crea tra i due musicisti si nutre di quel “qualcosa” che va oltre il mero tecnicismo di un pur rispettabile bravo professionista. Qui siamo in un’altra dimensione, a un livello che fa la differenza. Qui c’è respiro, c’è anima.

L’ascolto parte brioso con Take It Easy e il viaggio tocca luoghi ideali come New York (Fifth Avenue) e Tokyo (Midnight Tokyo) arrivando alla fine in qualsiasi altrove (Elsewhere). Non mancano momenti più intimi e riflessivi come Them o caratterizzati da una forte componente melodica, quasi cantabile, per esempio in Tough-Minded. Il suono brilla in modo particolare grazie all’accuratezza del lavoro di Francesco Altieri, da anni fido collaboratore della Mastrandrea. Ciliegina sulla torta è la fantasiosa immagine stilizzata del duo disegnata da Haruka696 e colorata da Nico Gurrado.