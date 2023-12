A sei anni di distanza dal positivo “Demoni”, Carlo Ozzella giunge al traguardo del quarto album ufficiale sulla lunga durata. In realtà, nel frattempo, ha pubblicato due EP, comunque corposi ed esaustivi, visto che contenevano sette tracce (“Fogli sparsi”, 2019) e sei tracce (“Aspettando qualcosa”, 2021).

Cantautore poliedrico, Ozzella nel corso della sua carriera ha più volte cambiato percorso e approccio musicale, passando con disinvoltura da sonorità di derivazione americana al folk, alla canzone d’autore al rock cantato in italiano. Il recente Effetto notte, uscito a settembre, contiene dieci tracce originali, nove delle quali a sua firma ed una, Non dimenticarti indietro, scritta a quattro mani con Paolo Quaglino. Con gli anni, la maturità e la maggior consapevolezza, la voce di Ozzella ha guadagnato in carica emotiva ed in versatilità e ad assecondarlo sono validi musicisti le cui peculiarità stilistiche sono ideali per la riuscita del progetto. Oltre al già citato Paolo Quaglino (chitarre) ecco quindi Gianluca Morelli (pianoforte, tastiere, percussioni, cori), entrambi fondamentali perché anche produttori artistici dell’album, Elisa Semprini (cori) e la sezione ritmica formata da Davide Malanchin (batteria) e Roberto Cito (basso).

Lo stesso Ozzella ha dichiarato “Questo è un disco che ha come tema principale la ricerca della felicità” e se non può essere considerato un concept album nel vero senso della parola, ha comunque una coerenza e delle strutture musicali che ci fanno scoprire un nuovo lato di Carlo Ozzella. Il rock è il comune denominatore che unisce tutti i brani, dove la sezione ritmica potente e precisa ha un ruolo fondamentale, spaziando dal rock più classico vicino ad atmosfere tipiche degli anni ‘70, a quello degli anni ’80 con anche episodi più melodici fino sconfinare nell’hard rock senza perdere di vista i testi, sempre curati e degni di un attento ascolto. Anche se tutti i brani hanno delle prerogative che li rendono positivi, una menzione particolare va spesa per La pioggia col sole, canzone che ha tutte le carte in regola per diventare una “hit single”.

Con Effetto Notte, Carlo Ozzella ha trovato una propria strada, una sua impronta stilistica capace di unire suoni grintosi a melodie accattivanti, che lo avvantaggerà nel proseguo della sua carriera.