Non ci si stanca di ascoltarla, questa voce.

È ancora la splendida voce di Alice a dare un’altra vita alle canzoni di Franco Battiato, ad accarezzarle, proporle (alcune sono infatti incise da lei per la prima volta) e riproporle con una grazia e una sensibilità disarmante e quasi ipnotica. Dopo l’uscita in CD e doppio vinile, nel 2023 l’album Eri con me è disponibile anche su tutte le piattaforme streaming ed è quindi alla portata di ascolto di più generazioni. Perché i brani di Battiato - in particolare da quando lui manca al mondo - sono pietre preziose da custodire con rispetto, attenzione e dedizione, come Alice negli anni ha sempre dimostrato di saper fare in maniera eccellente, ma oggi se possibile in modo ancora più profondo, con la delicatezza sublime che un tale prezioso omaggio merita.

L’album contiene sedici canzoni ed è stato registrato in studio con gli arrangiamenti e il pianoforte di Carlo Guaitoli, già speciale collaboratore di Battiato per oltre vent’anni, e la presenza de I Solisti Filarmonici Italiani, che avevano affiancato la cantautrice dal vivo anche in alcune date del tour ‘Alice canta Battiato’, fin dal 2020.

Il progetto discografico, che ha ricevuto ottimi riscontri di critica, nasce naturalmente sulla scia della lunga collaborazione artistica tra Alice e Battiato iniziata nel lontano 1980 con il singolo Il vento caldo dell’estate e l’album “Capo Nord”. Tutto comincia da lì, infatti, ma pare destinato a non finire perché oltre al suo importante ruolo di cantautrice ed interprete di brani di vari autori, Alice ha avuto sempre la volontà e il piacere (è evidente all’ascolto) di affrontare anche quella parte del repertorio di Battiato che non era stato pensato per lei.

Il brano che dà il titolo all’album, già presente nell’album “Samsara” del 2012 e scritto da Battiato insieme a Manlio Sgalambro, nella nuova interpretazione si arricchisce di un’aura struggente, amplificata naturalmente dalla mancanza. Ma “Eri con me” è anche una dichiarazione di profonda dedizione a ciò che è stato lo speciale rapporto sia di lavoro che umano tra la cantautrice e il maestro Battiato, suggellato nel 2016 dal lunghissimo e straordinario tour insieme.

Buona parte delle canzoni inserite nell’album sono state più volte già eseguite dal vivo in modo eccelso da Alice, basti pensare a La cura oppure Chanson Egocentrique, scritta appunto per lei, ma vi sono come si diceva alcune novità per la cantautrice e raffinata interprete, ad esempio la nuova versione di Da Oriente a Occidente, che apre l’album, L’addio scritta con Mino Di Martino e Ippolita Avalli fino a quella struggente Torneremo ancora scritta con Juri Camisasca, che è stata l’ultima canzone registrata da Franco Battiato e che è rimasta a noi come suo delicato commiato. Quest’ultimo è un brano indissolubilmente legato alla voce flebile dell’ultimo Battiato, che richiede grande delicatezza e forse anche molto coraggio nell’interpretarlo ma che Alice è riuscita con la sua grande sensibilità a proporre a chiusura del disco come un mantra di speranza facendosi carico anche dell’aspetto forse più profondo, cioè il senso di spiritualità del maestro.



Come la stessa interprete ha dichiarato nel presentare il disco, la sua voce si fa strumento della musica di Battiato e di ciò che egli ci ha lasciato, compreso appunto l’aspetto spirituale della sua opera, che come sappiamo traeva origine sia dal buddismo tibetano che dai vangeli apocrifi.

Le sonorità del disco ad opera dei Solisti Filarmonici sono ampie e armoniose, avvolgono l’ascoltatore, mentre la voce morbida di Alice, a tratti sussurrata e in altri momenti ricca di intensità quasi lirica, ci accompagna in un viaggio di mezzo secolo, ma allo stesso tempo infinito, attraverso veri e propri paesaggi sonori e dell’anima.



Il tour 'Eri con me – Alice canta Battiato' prosegue anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, e il calendario è in continuo aggiornamento ( clicca qui per vedere il calendario completo ).









La foto con Franco Battiato è di Chiara Mirelli, il ritratto di Alice è di Cristina Paesani, la foto dal vivo è di Valeria Bissacco