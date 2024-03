Gurfa, parola araba che letteralmente significa «la quantità d’acqua che può essere contenuta in una mano», è la naturale prosecuzione ed evoluzione del precedente album Oroverde di Marilena Anzini. Dentro vi si ritrovano la grazia e la soavità che contraddistinguono l’arte della cantautrice di Busto Arsizio che, anche in questo caso, si unisce perfettamente al gruppo vocale femminile Ciwicè. Non si finirebbe mai di decantare la profonda delicatezza d’animo di Marilena riversata a profusione negli otto brani creati insieme al musicista Giorgio Andreoli. L’ascolto scorre fluidamente, come acqua pura di ruscello, zampillante e rigenerante, seguendo il proprio corso, inerpicandosi in sentieri incontaminati e per questo affascinanti, sempre proiettati nella direzione dell’incanto. Ed è proprio qui che Marilena vuole arrivare con il suo cantare e le sue composizioni che si slanciano verso una dimensione soprannaturale che abbraccia l’universale.

I testi, scritti in italiano e inglese, riflettono una ricerca sia intellettuale sia interiore consapevoli, dove riflessione, meditazione, scoperta, sentimento ed emozione si manifestano sotto forma di parole. Partendo dall’iniziale Details, canzone ispirata e dedicata alla poetessa statunitense Mary Oliver, passando per Nuvole e rose e Due febbraio, per arrivare alla conclusiva (e splendida) Marea, è come se si attraversassero le stanze intime della Anzini. Alla fine, statene pur certi, una carezzevole sensazione di benessere si diffonderà in chi ascolta, merito di quella speciale energia positiva e circolare che Marilena & Ciwicè sanno creare e donare.

Foto di Luisa Raimondiz