Paolo Jannacci è con merito considerato uno degli artisti più interessanti del panorama Jazz italiano. Pianista fantasioso e versatile, in Hard Playing è accompagnato dai suoi abituali compagni di viaggio: Stefano Bagnoli alla batteria, Marco Ricci al contrabbasso e Daniele Moretto alla tromba. Hard Playing contiene nove tracce strumentali, ben sette delle quali originali: Solaris firmata dal solo Jannacci, e le restanti firmate da tutto il quartetto, più due rivisitazioni di brani celebri, ma al contempo non troppo sfruttati; You must believe in spring, tratto dalla colonna sonora del film Josephine, e Who can I turn to tratto dalla colonna sonora del musical The roar of the greasepaint.



L’affiatamento tra i musicisti, la precisione e l’energia profusa dalla sezione ritmica, la grande cura delle dinamiche, l’approccio stilistico che, pur non perdendo di vista la tradizione, riesce a dare un’impronta più attuale alle tracce proposte, la fantasia e la classe di Jannacci e Moretto infondono al cd un atmosfera tale da renderlo piacevole ed interessante non solo agli appassionati di Jazz.

Ma Hard Playing è anche altro. Al packaging è allegato un DVD omaggio contenente lo spettacolo teatrale In Concerto con Enzo, ripreso però, non in un teatro, ma nella suggestiva location del Carroponte di Sesto San Giovanni. Oltre alla formazione canonica, appaiono in questa occasione alcuni ospiti speciali: Paolo Tomelleri al clarinetto, Sergio Farina alla chitarra e J-Ax alla voce nel brano Desolato. Paolo riesce a rivisitare con rispetto, ma cercando di dargli un nuovo “vestito” sonoro, i grandi classici che hanno reso celebre suo padre Enzo, enfatizzandone il lato jazzistico.

Hard Playing è un progetto piacevole e completo. Riesce a mettere in risalto le peculiarità di Paolo Jannacci e, grazie al DVD, ci permette di riascoltare, in una nuova dimensione, canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana.