I territori del cuore rimandano ad un immaginario variegato, perché possono essere ben nascosti, impervi, ma anche essenziali e vitali. Dalla frequenza di quei battiti si possono generare chiaroscuri dell’anima che si accasano perfettamente nelle canzoni in questa manciata di nuove canzoni di Fabrizio Coppola. Sì, perché in queste dieci tracce di Heartland c’è il rock, quello un po’ scuro e venato di blues di ispirazione americana, nascosto nell’ombra di racconti notturni e apparentemente disperati, ma a scavare a fondo, le tinte si schiariscono fino alla luce di messaggi in fondo positivi e speranzosi che si nascondono tra le rime fino a prevalere.



Fabrizio racconta molto di sé in Heartland, anche perché il primo territorio del cuore da esplorare è sempre il proprio se si vuol essere sinceri e credibili come artisti, e questo approccio paga perché si entra in un mondo in cui poi ci si comincia a riconoscere in quelle storie filtrate da rapporti umani e relazioni di vario tipo andate più o meno bene. Le canzoni fanno bene il loro dovere, quello di diventare un ponte che unisce chi si racconta con chi ascolta e si immedesima per qualche minuto o forse più. Rispetto ai precedenti lavori Coppola si apre a piccole e riuscite sperimentazioni elettroniche che si mischiano a riff e tappeti di chitarra che sanno imporsi o farsi da parte nei momenti giusti, a favore della voce o del piano. La presenza di un chitarrista del livello di Giuliano Dottori, nel disco anche in veste di produttore artistico, arricchisce molto un disco già solido di suo. Il lavoro sulle parole, che per tanti versi è il campo di azione di Fabrizio, è impeccabile, anche nella ricerca delle musicalità di alcune rime e metriche. Le parole raccontano mondi e pertanto vanno scelte quelle giuste, e questa percezione balzerà all’orecchio ascoltando le tracce scorrere. Potrei raccontarvi i brani di questo disco uno per uno, dalle ballate alle cavalcate elettriche, ma avrei l’impressione di sviare, perché questo disco, come si faceva una volta, va messo su e ascoltato per intero, per farsi un viaggio dentro e fuori sé, e quando la puntina gira a vuoto, potete fare un altro pezzo di strada accompagnati dalla lettura del libro che accompagna questa uscita.



Quando si tocca il cuore, si rischiano emozioni. Correte questo rischio ascoltando Heartland, come ha fatto Fabrizio fino alla fine, chiudendo la tracklist con un brano dedicato alla sua bambina.