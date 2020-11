Uscito il 17 Settembre 2020, I confini del giorno, quarto lavoro in studio di Clemente, artista poliedrico diviso tra pittura, musica e poesia, è senz’ombra di dubbio un progetto coraggioso. La scelta di uscire nel 2020 con un album di quindici tracce - ma non un semplice album, bensì un concept album - di contro a tutta quella produzione di musica liquida e brevi Ep che il panorama mainstream sembra non poter fare a meno, è di per sé già abbastanza esplicativo. Non bastasse questo, l’intero progetto è un insieme di diverse sfumature cromatiche, apprezzabili fin da subito ma comprensibili a fondo, nella loro interezza, solo dopo diversi ascolti.



Immergendosi nelle tracce ciò che si presenta evidente è la maturità di questo artista, che sa spaziare nel sound e nelle atmosfere da brani di evidente ispirazione folk, ad episodi più blues e ritmati, da una ballata intimistica, a un vera e propria bossa, il tutto quasi a voler fare da perfetto contraltare alle diverse fasi del giorno, e quindi dell’amore, racchiuse tra le due notti che fanno da perfetto confine, nella loro simmetrica opposizione, a questo album. Contrariamente a quanto si possa immaginare, questa varietà di colori riesce però a non pregiudicare l’unitarietà dell’ascolto, tanto ben sostenuta da una scrittura solida e profonda da rendere l’alternarsi di stili e atmosfere, anche negli episodi meno riusciti, un elemento di forza.



Discorso a parte merita l’interpretazione canora che, ovviando a evidenti limiti tecnici, riesce a saper trasmettere le diverse sfumature, i diversi stati d’animo, in modo naturale e intimo. Tenendo a mente ciò, viene naturale segnalare come uno dei brani più toccanti I confini del mondo, in cui il duetto tra il cantautore e la moglie Talitha Knight si alterna a degli espressivi intermezzi di flauto traverso che, tra melodie e respiri, danza sul ritmo di bossa.

In conclusione I confini del giorno è un album sincero con sé stesso che sa fare della propria maturità e profondità scudo a qualche incertezza, a qualche piccolo pigmento fuori posto, che non pregiudica l’armonia di questo quadro che merita di essere osservato, pardon, ascoltato.