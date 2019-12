Succede che in una calda serata di fine agosto, nel bel mezzo di un evento dedicato alla Canzone Classica Napoletana nello splendido cortile del Maschio Angioino, si resta folgorati nello scoprire l’esistenza di un artista meritevole di essere chiamato tale: Massimo Masiello, attore e cantante partenopeo di grande talento, dotato di voce e carisma scenico eccezionali, degno erede di monumenti come Peppe Barra o Massimo Ranieri, giusto per citarne due. L’arte di Masiello è raccolta nell’album L’attore, sintesi perfetta della sua essenza artistica in bilico tra tradizione classica e presente, dove trovano dimora brani di diversa estrazione e provenienza autorale, tutti legati da quel filo rosso che può chiamarsi in tanti modi, passione, emozione, ispirazione, o per farla breve “fuoco”.

Interprete straordinario del repertorio di Raffaele Viviani, Masiello sconvolge e travolge nella famosa ‘A rumba d’‘e scugnizze in versione dal vivo, dove tocca, o meglio, fa toccare l’apice a chi ascolta grazie a una vagonata di forza che squarcia la quarta parete arrivando copiosa al pubblico. Il brivido è assicurato in episodi come la nota Era de maggio di Salvatore Di Giacomo o nel bellissimo omaggio a Paolo Morelli alias Gli Alunni del Sole con Scusa, ma anche nell’omonimo brano di apertura, L’attore, scritto da Flora Contento e Gianfranco Caliendo (ex Il Giardino dei Semplici), arrangiatore dell’intero disco.

Non è necessario aggiungere altre parole a quanto già detto; c’è solo bisogno di alzare le antenne, tenere d’occhio il calendario di Massimo Masiello, far di tutto per raggiungerlo e godere appieno della sua Arte (maiuscola, sic!) teatrale e musicale nel prossimo spettacolo in programma.