Il tempo che Valentina Lupi si prende tra un disco e un altro è un tempo di vita, basta ascoltare le sue canzoni per capirlo chiaramente. Valentina è una cantautrice vera e sincera, capace di riversare nella scrittura delle canzoni il suo vissuto, raccontando i chiaroscuri di un’esistenza che a volte ci rende felici, altre ci fa paura. Madre non madre è il suo ultimo disco, dove si racconta e sperimenta, dove si rimette la musica al centro della vita e la vita al centro della musica, senza troppi giri di parole.

Questo lavoro così intimo e delicato Valentina ha deciso di affrontarlo insieme a compagni di viaggio fidati, come uno dei migliori chitarristi in circolazione Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, I Hate My Village e tanto altro), con cui la cantautrice laziale collabora da tanti anni, tra studio e palco, per l’occasione anche nelle vesti di produttore. In queste tracce alcuni concetti come quello della nascita, di madre, di nuovo inizio, in qualche modo si dilatano assumendo forme differenti per raccontare che a generare non è solo il corpo ma anche la mente, che partorisce continuamente nuove idee. Nascite e rinascite, mentali e fisiche, danno vita a nuove ripartenze, e proprio in questo ci si misura continuamente con il chiaroscuro delle avventure che la vita ci mette davanti.

Tutti questi momenti, vissuti e talvolta temuti, Valentina riesce a trasformarli in canzoni, in fotografie sonore che compongono un album di vividi ricordi in cui si alternano dolori e gioie ormai andate. Gli arrangiamenti musicali rispettano l’atmosfera e il mood di ogni singolo stato d’animo raccontato, dal dolore della bellissima Monte Crepacuore, alla gioia di diventare madre in Mio Re, dalla complicità femminile di Pronta a ballare, alla consapevolezza di Ho visto Gesù, a tragiche storie vere come quelle raccontate in 7 minuti o Leggera. Già da alcuni dischi sappiamo della meravigliosa voce di Valentina, in questo si rivela ancora di più, perché anche quella voce ha attraversato il percorso che questo disco ci narra e ne esce più forte e consapevole. Quella voce ci invita e ci guida non solo ad ascoltare queste canzoni ma anche a condividere insieme un vissuto.

I cantautori e le cantautrici questo dovrebbero fare, raccontarsi e raccontare, non è cosa da poco, Valentina Lupi è riuscita a farlo.