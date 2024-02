Bluesman appassionato e versatile, chitarrista, cantante e autore, il partenopeo Gennaro Porcelli ha militato dal 1999 al 2005 in quella che è una sorta di accademia del blues napoletano, i Blue Stuff dell’istrionico Mario Insenga. Oltre ad aver collaborato con molti artisti di prestigio, italiani e non, Gennaro Porcelli nel 2012 ha pubblicato il primo album solista e, soprattutto, da circa vent’anni è elemento di spicco della band di Edoardo Bennato.

Me, You and the Blues è il terzo album a suo nome e contiene nove tracce, quattro originali, firmate da lui, e cinque cover scelte tra brani non prevedibili o super sfruttati. Il nucleo base dei musicisti che lo hanno coadiuvato è composto da Pippo Guarnera all’Hammond e piano, Renato Marcianò al basso e Enrico Cecconi alla batteria, che avendo fatto tutti parte della band di Rudy Rotta, sono stati definiti RR Band e, sempre in memoria di Rudy, Gennaro Porcelli ha inserito nella track list un suo brano, The Last Time.

Non mancano alcuni ospiti di prestigio come Daniele Sepe al sax tenore nell’ iniziale Smiling Eyes, Vince Pastano (Luca Carboni, Vasco Rossi, Noisebreakers…) alla chitarra in Why Are People Like That? di Bobby Charles, Guy Davis alla voce e chitarra nella sua Limetownn, ed i mentori musicali di Gennaro Porcelli, ovvero, Edoardo Bennato all’armonica sempre in Why Are People Like That? e il già citato Mario Insenga alla batteria e voce in Better Off With The Blues di Delbert Mc Clinton. Registrato in presa diretta, senza inutili orpelli, ma con tanta passione, “Me, You and the Blues”, è un album maturo, una sorta di compendio relativo alla storia del blues, le sue sonorità, stili ed atmosfere, dal blues elettrico passando per quello di Chicago, di New Orleans e Memphis, senza tralasciare alcune ‘deviazioni’ in territori prettamente acustici. Un brano come Me, You and The Blues, poi, ha il pregio di poter arrivare ad un pubblico più eterogeneo, pur nel rispetto della tradizione.

Chitarrista di classe, dotato di grande anima, abile a scegliere le sonorità e le dinamiche adatte ad ogni traccia, Gennaro Porcelli si rivela anche un bravo vocalist confermandosi come uno dei nomi più interessanti del panorama blues italiano attuale.