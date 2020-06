I viaggi dentro noi stessi sono tutto fuorché facili: per ascoltarci, metterci in discussione e accettare i nostri limiti sono necessarie forza e umiltà. Se poi il bisogno di compiere un viaggio verso gli altrove che costellano il nostro universo interiore si manifesta ineludibile e all’improvviso, allora la difficoltà rischia di diventare ancor più grande. Eppure in Mondi Paralleli, ultimo lavoro della pianista Daniela Mastrandrea, non si percepiscono tracce né di scoramento né di fatica. Anzi, se vogliamo dirla tutta, questo disco trasuda serenità, pace ed equilibrio.

Come fa, dunque, Daniela Mastrandrea a tirar fuori un itinerario musicale e personale così tortuoso, rendendolo però al contempo di facile fruizione? Oso azzardare che il suo segreto sia nel modo in cui affronta la vita: le risposte che dà nelle interviste scritte hanno sempre un tono estremamente leggero e spensierato, e come se non bastasse spesso conclude con un’emoticon sorridente, a voler sottolineare ulteriormente lo spirito con il quale tutti dovremmo affrontare la nostra esistenza. Se poi guardate un video in cui suona, state pur certi che il vostro sguardo si sposterà quasi subito dalle mani della Mastrandrea ai suoi occhi: il suo è lo sguardo di chi è davvero perso in chissà quanti mondi paralleli, e noi si rimane lì, ancorati a terra, a provare quella che ha tutta l’aria di sembrare una sorta di invidia buona per quella dimensione fatta di note, pensieri, parole che hanno semplicemente un alfabeto diverso da quello che usiamo quotidianamente.

Insomma, in un’epoca in cui è richiesta una sempre maggior serietà, ecco che questa talentuosa pianista, a modo suo ribelle come i suoi ricci, ci tiene per mano attraverso i suoi ricordi, i suoi passati non conclusi e i suoi progetti, oggettivandoli e facendo sì che anche l’ascoltatore possa immedesimarsi nelle situazioni raccontate. Il tutto mantenendo sempre un sorriso di fondo che esclude a priori qualsiasi tipo di angoscia. Prendete per esempio il brano Il mio tormento. La sentite, la sonorità ironica e beffarda? Io, personalmente, i miei tormenti li vivo in balia delle mie emozioni negative, invece Daniela riesce a rendere tutto più semplice, più gestibile, mai doloroso.