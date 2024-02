Nello scoccare dell’anniversario dei trent’anni di onoratissima carriera dei Têtes De Bois arriva il disco solista del suo frontman, autore e cantante, Andrea Satta. Non staremo qui a elencare la carriera musicale dei Têtes De Bois (anche se, diciamolo per inciso, hanno pubblicato nove album e sono stati vincitori di ben tre targhe Tenco…) talmente ampia e importante: basterà solo ricordare che il gruppo romano, grazie ad una scrittura originale che ha avuto sempre l’ardire di non rifarsi a nessun luogo comune, ha saputo (come pochi altri) nobilitare il concetto di canzone d’autore del nostro paese.

Andrea Satta è un personaggio stra-ordinario, Artista a 360 gradi con la A maiuscola (scrittore, cantante, autore etc) che nella vita reale professa il ruolo di pediatra. Ricchezza di proposte musicali, versatilità, gusto, ironia, cultura e intelligenza (uniti a semplicità e fantasia) sono da sempre gli elementi che hanno costellato la sua produzione, fattori dai quali non si discosta il suo primo album solista. Niente di nuovo tranne te - questo il titolo scelto da Satta per il suo “esordio” - non si può certo definire un album che ’urla’, così come difficilmente lo troveremo nella zona top delle classifiche, eppure ad un ascolto attento, ad una lettura approfondita dei testi e del senso delle canzoni, non lascia indifferenti e se non fosse un aggettivo fin troppo abusato, diremo che è un album di spessore, che lascia il segno. Dentro c’è la costruzione di melodie circolari con un suono apolide che alternano sensazioni, stati d’animo, fremiti di ribellismo e attimi di poesia. E a porgere il tutto c’è una rassicurante voce come nel miglior solco dei cosiddetti ‘chansonnier’ di madre patria. Dodici canzoni che vengono strutturate quasi allo stesso modo, che narrano con grazia storie semplici ma mai banali: è il segreto più prezioso di Andrea Satta, questa capacità di racchiudere in piccoli quadretti le strane sfide senza uguali che la vita di tutti i giorni ci propone.

Gli esempi più significativi in un mio personale ranking vanno dalla splendida normalità di Abbi pazienza, con il contributo vocale del buon Giovanni Truppi, al singolo Bellissima (la notte e il giorno con il tormentone con lo stesso titolo) che parla d’amore in maniera quasi asettica ma risulta molto più emozionante di mille melasse d’autore; dall’emblematica Maddalena, e qui spunta fuori Daniele Silvestri, al coup de theatre con il suo storico gruppo per la meravigliosa e toccante Io amo te; il tutto senza dimenticare un altro contributo importante, quello di Paolo Benvegnù in Suonano le sirene. Una citazione speciale la merita anche l’illustrazione superba della copertina, opera di Alice Pasquini in arte Alicè, artista contemporanea le cui opere sono esposte sulle superfici urbane come anche nei musei di centinaia di città in tutto il mondo. Prodotto con sapienza e cura dal polistrumentista Giorgio Maria Condemi (Motta, Spiritual Front, Giovanni Truppi) “Niente di nuovo tranne te” è un prodotto coeso con la storia artistica di Andrea Satta, un’opera dove ciò che appare casuale e semplice diventa connotato forte e autentico. Sul travagliato versante della canzone in italiano tout court, e rispetto agli ‘atteggiamenti’ in voga attualmente, siamo di fronte ad un lavoro in controtendenza, non commerciale, non gridato. Proviamo a dirla in un altro modo: un album coerente e sincero.

foto di Simone Cecchetti