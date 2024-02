Maniaco del controllo e del perfezionismo, Calmo (Luigi Ferrara) è uno di quegli artisti e producer che, in fase di progettazione, ci mette l’anima per delineare le sue e altrui creature in musica. Senza malizie preimpostate o concetti perpetrati a tavolino, scandaglia la sua ricerca sonora fino alle viscere della sincerità per consegnarci prodotti carichi di pathos atipico ed il nuovo ep Pezze di me non fa altro che sancire degnamente il suo mosus-operandi.



L’artista campano vuole spiegarci attraverso i 6 brani previsti la personale concettualità di vita, che non è altro che il risultato di un puzzle costruito tessera dopo tessera o, ancor meglio, cencio dopo cencio, passato per dare una spolveratina al nostro agire, per ridare lustro ad un lucido quadro esistenziale, tramite un’espressione vigorosamente malinconica, forgiata per dare il meglio di sé. Il fil-rouge dell’opera poggia sull’ispirazione fornitagli da una donna semi-misteriosa, sospesa al limite della fantasia ma pur sempre imprescindibilmente reale.



Il vibrante flow-funk dell’opener Come ti pare è già una calamita all’occhiello per attirarci nel suo magnifico mondo scritturale, analogamente al singolo Tuorli che ci avvolge con quella spensieratezza che fu dei Matt Bianco ma qui guarnita con dettagli d’avanguardia assemblativa, E’ evidente come Calmo aneli e contempli un nuovo Ciclo autoriale con neuroni di prima scelta e continue sorprese in itinere, come l’eclettica Giuralo, presenziata da un piglio estroso ed accattivante, mentre in zona ballad si respira aria fresca e carezzevole in Ti aspetto giù. In dirittura d’arrivo, stende la splendida struttura armonica di Mostro, parente vicina del Napoli-sound trattato dai vari Pino Daniele, Avitabile, Showmen ed altri maestri influenti.



A bocce ferme, resta ancora un po’ d’appetito di Calmo ma (fondamentalmente) è giusto cosi: segno evidente di come la bella musica lasci sempre in sospeso un gustoso languorino pronto da soddisfare alla prossima portata. Lo aspettiamo.