Terzo lavoro discografico per il professor/cantautore Davide Zilli questo Psicanaliswing uscito nei primi mesi del 2022 (quarto se si considera l’EP “Cantau(n)tore, ovvero Tutti vivemmo a stento” del 2020). Insegnante d’Italiano al liceo artistico di Piacenza, Zilli è stato il vincitore assoluto di Musicultura 2018, oltre ad aver ricevuto il premio come miglior testo per la title track del suo primo lavoro “Coinquilini”, a cui è seguito, nel 2014, il secondo lavoro “Il congiuntivo se ne va”.

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano, perfezionatosi poi in piano jazz, si affida a gente del calibro di Manuel Agnelli, Gianni Maroccolo, Cristina Donà per costruire il proprio repertorio. Non è casuale se nel suo elenco infinito di concerti appare spesso L’importante è esagerare, un sentito omaggio ad Enzo Jannacci, di cui Zilli ha sicuramente raccolto molti elementi dello spirito ironico e strampalato. Uno stile e un gusto che ritroviamo anche nei video che Zilli cura sempre personalmente, clip che riescono sempre a trasmettere quel senso di disincanto e leggerezza che fungono da contraltare a testi per nulla banali.





E anche in questo ultimo album, Psicanaliswing, questi territori vengono condivisi, rimarcati, otto tracce che sono un delicato sberleffo della nostra epoca e dei nostri piccoli e grandi disagi quotidiani, condito da testi acutamente ironici e da un jazz swing sdrammatizzante eseguito egregiamente dai Jazzabbestia, ensemble variabile che da sempre lo accompagna.

Dalla paura di volare (Icaro) ai riferimenti Freudiani (Psicanaliswing), dallo straniamento per il futuro (Cinque miliardi di anni) alla malinconia data da certi “obblighi sociali” (La cena di classe), Zilli affronta ogni tema con scanzonata leggerezza.

Per questo suo ultimo lavoro Davide si avvale anche di alcune preziose collaborazioni, a partire dal singolo/title track Psicanaliswing che si arricchisce con le polifonie vintage delle Sorelle Marinetti (qui sotto un frame del video, clicca qui) per poi passare all’intervento di Paolo Rossi in L’amico ricco e chiudere la terna con l’orchestra di Mirko Casadei in Il complottista (vedi il video).

Un disco allegro e piacevole, costruito su un linguaggio colto ma fruibile, quasi un manifesto di quella generazione (Zilli è classe 1977) cresciuta tra disincanto e social.