Se è vero che l’Italia è la patria di poeti e navigatori, è anche vero che è diventata una fucina di talentuosi musicisti che nulla hanno da invidiare a quelli d’oltralpe. Meg, cantante blues milanese, è uno di questi talenti. Affascinata dal rhythm 'n' blues anni '40/'50 ha iniziato ad immaginare di mettere sù un gruppo che riprendesse proprio quelle sonorità di cui tanto si era innamorata. E come spesso capita, più sono chiare le idee più diventa faticosa la ricerca delle persone giuste. Meg alla fine riesce nell'intento e mette insieme i Wild Meg & The Mellow Cats ovvero Matt Miglioli alla chitarra, Andrea Pinamonte al contrabbasso, Enrico Truzzi alla batteria e Roberto Rossi al Sax. Naturalmente Meg alla voce.



Scorched! è il titolo del loro primo disco, autoprodotto con la supervisione dell’Associazione Blues Made in Italy, che da sola è un garanzia di qualità, ed è un “tributo appassionato ad un mondo lontano ed affascinante nel quale la good-time music regnava padrona”, secondo quanto recitano le note di copertina. Ascoltando il disco il primo pensiero va al jump blues, quel genere musicale che nella metà degli anni quaranta del secolo scorso era particolarmente apprezzato per il ritmo e per l'uso che veniva fatto della voce e degli strumenti a fiato. Influenzato dal jazz, il jump blues è considerato il precursore del Rock & roll. Ma per i Mellow Cats di Wild Meg è solo un punto di partenza. Gli ascolti successivi al primo suggeriscono altre considerazioni. Infatti, prestando la giusta attenzione alla chitarra e alla sezione ritmica, fornita da contrabbasso e batteria, si intuisce chiaramente che il gruppo affonda le proprie radici nel rhythm and blues, ma non il contemporary R&B nato a partire dagli anni ’80 con forti contaminazioni di funk e soul. Loro preferiscono il rhythm and blues con un beat incalzante, molto black, e molto coinvolgente. E sì, perché Wild Meg & The Mellow Cats vogliono divertirsi e rendere partecipe in questo divertimento il pubblico presente ai loro numerosi concerti in giro per l'Italia e quindi l'ascoltatore di questo disco, grazie a questa ventata di freschezza e di leggerezza che è la loro musica.



Una nota di merito va alla cura della copertina del disco dove nulla è stato lasciato al caso. Postura e look sono stati scelti evidentemente con molta attenzione ma, più di ogni altra cosa, l'occhio cade sulla bellissima Cadillac d'epoca (scatto avvenuto per caso, pare, durante l'evento di chiusura del Moondogs International Rock and Roll Festival di Ravenna e finita poi in copertina) che da sola dice molto del contenuto di questo disco. È un'opera prima molto godibile che si lascia ascoltare piacevolmente. Una prova ampiamente superata dal gruppo che tra un concerto e l'altro sta già lavorando al prossimo disco che sarà composto di soli brani originali. E visto che Scorched! lascia un buon sapore in bocca, ci sono tutti i presupposti per immaginare che anche il prossimo lavoro, previsto tra circa un anno, sarà bello e piacevole come questo.