Quello di Moltheni non è un ripensamento, il progetto è ormai concluso. Non inganni l’uscita di Senza eredità, a tempo ormai scaduto. Questo nuovo disco è piuttosto un’appendice, un saluto affettuoso ai suoi fan, a cui il musicista marchigiano regala un’ultima tracklist di inediti, pescati nel lungo percorso, tra la fine degli anni Novanta e gli anni Zero. "Senza eredità" è un titolo risolutivo, che senz’altro chiude una fase, e che può essere letto e interpretato sia come una constatazione che come una rinnovata volontà di mettere un punto a quella esperienza artistica. Umberto Maria Giardini ha altri progetti musicali in campo, oltre quello a suo nome, ricordiamo anche Pineda e Stella Maris, con approcci e attitudini differenti da quel Moltheni che è stato un caposaldo del mondo musicale alternativo e indipendente degli anni Zero.



Queste nuove undici tracce sono un colpo al cuore perché riemergono da un passato, tutto sommato recente; si tratta di un paio di decenni, ma che ricostruiscono il sapore di un momento felice della musica rock d’autore alternativa. È come se ci fosse arrivata dal mare una bottiglia con dentro un messaggio dal passato, in cui immediatamente si ritrovano le atmosfere chiuse nel vetro e pronte a sprigionarsi come se il tempo non fosse trascorso, ma solo sospeso. Sono canzoni rimaste fuori dai dischi, abbozzate, accennate e talvolta finite, tanto da essere suonate anche live nel corso degli anni, ma mai incise e approdate su una tracklist per essere pubblicate, cosa che invece finalmente è stata fatta con nuove registrazioni, a cui hanno partecipato musicisti del calibro di Egle Sommacal dei Massimo Volume, Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi, Riccardo Tesio dei Marlene Kuntz, e Massimo Roccaforte, storico chitarrista di Carmen Consoli.



Ascoltando il disco certamente ci si chiede come è possibile che perle come Estate 1983, Il quinto malumore, Ester o Tutte quelle cose che non ho fatto in tempo a dirti, hanno rischiato seriamente di non vedere mai la luce. Moltheni conferma una scrittura poderosa capace di tratteggiare chiaroscuri dell’animo, tra nostalgia e tagli di luce e di spaziare dal cantautorato folk più acustico a quello elettrico, alternative-rock, fino a venature psichedeliche, rimanendo sempre perfettamente a proprio agio. Tutti brani scritti anni fa dunque ma con un’unica importante eccezione, vale a dire il bellissimo brano d’apertura La mia libertà, composto di recente, che conferma la forza attuale, moderna e contemporanea del progetto ormai abbandonato. Ma proprio questo brano dimostra quanto ancora Moltheni viva dentro Umberto Maria Giardini, tanto da far pensare che negli anni a venire possa riuscire a non tenerlo a bada e farlo riemergere di nuovo per la nostra gioia.