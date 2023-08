“Cosa resterebbe di un adulto, se il suo Sentire rimanesse lo stesso Sentire della sua infanzia? Le azioni, i movimenti, le reazioni, i gesti, sarebbero gli stessi? Davvero l'Esperienza è formativa? O forse è una deviazione dal Sentire originale? Se è vero che ogni essere è in relazione a ciò che vive (al mondo che percepisce), cosa succederebbe se tutti fossimo semplicemente più ingenui? Esiste il Candore? E l'Innocenza?”

Su queste domande si apre Solo Fiori, l’EP con cui Paolo Benvegnù torna sulla scena dopo tre anni dall’ultimo album di inediti Dell’odio dell’innocenza.

Ad aprire il disco Italia Pornografica, perfetta fotografia del Belpaese, che ci ricorda, se ancora ci fosse bisogno, l’importanza e la cardinalità della poetica di Benvegnù nell’universo cantautorale italiano. Un brano che sottolinea le contraddizioni e i mezzucci di cui siamo spettatori ogni giorno (L'ignoranza è certezza/ Fare i soldi e scappare), la maleducazione che ha preso il posto della solidarietà (Desidero, voglio, pago, pretendo), i luoghi comuni da cui non riusciamo a liberarci (l’Italia è un po' razzista/ Ma anche stra-democratica).

A seguire Our Love Song ci riporta su sentieri conosciuti e percorsi già esplorati, si parla di Amore, del perdersi nell’altro in una fusione totale di sensi, attraverso un’incontenibile virata rock (Ed ora spegni la luce/ Con la bocca, con le mani/ Naufraghiamo nel sonno/ Non esiste domani/ Ed ora attraversami/ E se conosci le mie mani/ L'impossibile che ci travolge/ Ci rende sovrani).

La vera sorpresa è però rappresentata dalla terza traccia Non esiste altro, che potrebbe essere definita una sorta di risveglio dopo l’Amore, un ritorno alla realtà (E se un giorno ci dovessimo incontrare/ Avremo nuovi mondi da inventare/ Abitiamo l'assenza/ Per amarci e sparire/ E viviamo da sempre/ Per poterci sfiorare). Una vera poesia in musica, affidata ad un duetto inedito e vincente, cullato dalla voce soave di Malika Ayane.

Ma l’Amore ritorna in maniera preponderante, e la carnalità di Our Love Song lascia il passo al sentimento di 27/12, alla meravigliosa sensazione di onnipotenza che l’Amore sa dare (Quando tu sei ad un passo da me/ Io credo ancora all'impossibile).

La chiusura ci riporta al tema cardine di Solo Fiori con Tulipani, in cui la speranza dell’attesa è in grado di cancellare, o quantomeno mitigare, la sofferenza dovuta all’assenza, perché la forza del ritorno è sempre in grado di curare ogni ferita (Io ti aspetterò per sempre).

Foto di Mauro Talamonti