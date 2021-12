Ogni volta che noto passare un lustro tra un disco e l’altro scatta sempre una riflessione: sarà stata una fase di crisi creativa oppure trattasi di un lavoro ben ponderato nei dettagli che contano? Fortuna che, spesso, la seconda ipotesti prevale sulla prima e la gradisco di gran lunga, poiché realizzo che, anche nel caso di Terra di Madonne del duo femminile Fede ‘N Marlen vengono fornite ampie garanzie qualitative. Infatti, Federica Ottombrino e Marilena Vitale non deludono nemmeno stavolta (dopo Mandorle del 2016), allestendo una mezz’ora di musica dall’ampio abbraccio global, stilizzando note di provenienza africana, sudamericana, napoletana, world ed espressa in varie lingue, che sa di crescita evolutiva.

Portabandiera dei 9 brani è l’interessante video-single Intercostale, nel quale una camicetta si slaccia per dare spazio all’interno ad una carrellata d’immagini significative, associate alla storia di una donna in particolare, ma estendibili a chiunque altra. Affidare una parte del cantato al francese rappresenta la giusta trovata per dare freschezza al ritornello alleggerendo cosi la densità delle strofe. Poi, quando sbarcano su Isole di bella acustica passionale, t’accorgi come la loro anima non “bluffa” mai e nella quale non aleggia un Fantasma di sensazioni fragili e càduche ma lascia, bensì, un’orma durevole. Nella titletrack invece danno sfogo a spunti di vernacolo verace e sanguigno. Suoni smussati, spinti al minimo sindacale, impreziositi da fioriture compositive rimarchevoli, nelle quali la contaminazione world si fonde con l’anelito di incastonarle con indubbi personalismi, senza omettere il valore che costituisce il passato e la prospettiva del futuro. Andate sulla cover De Curtis-iana Malafemmena ed avrete la conferma immediata di come si possa curare a dovizia capolavori immortali senza stravolgerne l’humus, mentre in Calpestami s’addensa l’assetto esecutivo con eleganza corporativa. Prodigi di Napoli? Non solo, possono accadere anche Miracoli a Venezia, rivelati con narrato carezzevole ed intimistico.



Sebbene si conoscono da una quindicina d’anni, l’incastro tra due spiccate anime cantautorati non era per nulla semplice. L’han trovato calpestando centinaia di palchi con ideologia alacre, trasformando l’insieme creativo in qualcosa di originale, in un collante emotivamente gipsy e mediterraneo. Inoltre, grazie al supporto polistrumentistico, produttivo ed assemblativo di Max De Vita (Blindur), Terra di Madonne è per le Nostre la prova del “9”, risolta con formulazione che desterà sicuro interesse, in quanto le due girls non hanno mai perso di vista la realtà e le cose che contano, mantenendo fermi principi di coerenza, onestà e scevre da ogni condizionamento, il quale si riassume in un’unica, grande parola: libere!