Apportare cultura con la musica è uno dei tanti aspetti pregiati che stanno a cuore ad un fine artista come Fabrizio Consoli, stimato musicista, cantautore e producer di varie hit (Dirotta su Cuba e Finardi su tutti) che torna con il nuovo album Sessions and detentions, a due anni da “Con certo jazz” (album che cui ha fatto seguito un riuscitissimo tour europeo). Per l’artista di Seregno trattasi del settimo disco (tra live e studio), partorito dalla prolifica madre del lockdown, che ha permesso a tanti di rivedere progetti in stand-by, contemplare nuovi stili espressivi o rovistare cassetti per far riemergere creature parzialmente o totalmente accantonate e (forse) dimenticate.

Quindi, tra “riesumazioni” interessanti, inediti e cover, anche il Nostro edita un prodotto profondamente intimistico, emotivamente centrato e, per certi aspetti, consolatorio di un tempo bloccato a forza, stimolando un’imprescindibile resilienza già in atto, da sempre, in chi sceglie di far musica rivitalizzando (correlativamente) uno spirito artistico in continuo fermento. Tralasciando l’amore per i concept-album, stavolta Consoli punta su un percorso spontaneo, stimolante per concettualità ed impegno e, in ogni atto della tracklist, è difficile non scorgere una qualche verità che derivi dal proprio sentire convinzioni e pulsanti necessità e che gli permettono di assumere posizioni al cospetto dei grandi quesiti esistenziali. La pubblicazione di Sessions and detentions avverrà in varie fasi: il quadrimestre che va da dicembre a marzo 2023 sarà scandito, nel giorno 7 di ogni mese, dall'uscita di un singolo.



Si è partiti con la cover di Paolo Conte Via con me, già rilasciato in humus gitano-bossanova, in gennaio seguirà la minimal ballad Valentina, a febbraio la sussurrante e spagnoleggiante Musica per ballare, in marzo Autogrill (Ibrahimovic), palesemente dedicata all’eterno campione svedese, mentre in aprile seguirà l’intero album, pronto a servire con linee vibratili Camera con vista, Partir, Costance. Se poi amate quelle narrazioni tra Conte e Capossela, allora godetevi Dulcamara, mentre se volete apprezzarlo in altri idiomi, seguitelo in Que vida es e You don’t Know per un ambo delizioso. Nel percorso emotivo di Sessions and detentions, si capta la sua testimonianza d’arte vera e genuina, per contrastare il contesto destabilizzante dettato dal terribile confinamento. Invece di smarrirsi, ha sfoderato un decisionismo risolutivo per rispondere alla grande, tenendo vivo l’ideologia creativa che trovi raramente negli spartiti di oggi.

Dal 07 febbraio fino al 07 aprile, il disco sarà in vendita con un’edizione speciale (solo 300 copie autografate) solo sul sito di Vrec Music Label (https://www.vrec.it/prodotto/consolisessions/).