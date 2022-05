“[…] Tutti i giorni alla stessa ora, alle 18, mi mettevo alla finestra e suonavo la mia tromba. Lo facevo per me, per i miei vicini, per tutto il quartiere e per quella Milano deserta e silenziosa che si era fermata, dopo tanto tempo [..]”.

Così ricorda il periodo di lockdown totale Raffaele Kohler e molti di noi ricorderanno sicuramente la sua singolare esibizione del brano, composto in parole e musica da Giovanni D'Anzi nel 1934, O mia bela Madunina. Un momento di intensa commozione che, complice il tam-tam del web, trovò spazio anche sui principali media nazionali.

Raffaele Kohler e la sua tromba sono però anche un punto fermo per gli appassionati di jazz. Da molti anni oramai, insieme alla sua Swing Band, è infatti uno dei principali e apprezzati trombettisti jazz italiani. Una band formata da sette elementi, compreso lo stesso Kohler, dotati di grande tecnica e caratterizzati da una gran voglia di divertirsi e far divertire. Le atmosfere sprigionate sono quelle tipiche dello swing del passato (anni 30 e 40) arricchite anche dalle grandi canzoni del passato come ad esempio Innamorarsi a Milano di Memo Remigi - resa celebre da Ornella Vanoni. Tra i brani più intriganti presenti nel CD troviamo anche il boogie woogie trascinante di Sugar, lo swing “serrato” di Voglio anch’io la fidanzata e la languida ballad Sympathique. Menzione d’onore spetta alla title track (Una sera in balera) un bel valzer, ispirato dal primo incontro con l’amata, capace di un bel salto indietro con la memoria ad alcuni brani della mala milanese sapientemente shakerati all’irresistibile sound della musica romagnola.

Un disco che sicuramente saprà trasmettervi gioia e voglia di ballare. Un disco da avere!