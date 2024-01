Quale sarà il motivo per cui, con appena quattro anni di militanza nell’orbita dell’underground, il trio romano degli Hofmann Orchestra ha incamerato già grandi numeri d’ascolto? Non è operazione che riesce proprio a tutti, eppure il collettivo capitolino ha saputo calamitare subito l’attenzione con un linguaggio non banale, ma con un senso ragionato e misurato tramite un attento sguardo alle vicende del nostro vivere.



La molla che ha fatto scattare l’uscita del secondo album Un’estate all’inferno (dopo Ouverture del 2019) prende spunto dal terribile biennio pandemico, analizzato con disamina lucida ed alternativa, capace di suscitare voracità emotiva su molti aspetti in essere ed i 10 brani dell’opera testimoniano l’approccio giusto e confacente per alzare l’asticella empatica. Sanno contagiare benevolmente le nostre orecchie, spaziando sia sui terreni cantautorati di You Porn e Mi chiedi spesso che nelle falde power-rock di Solo l’umanità e L’importante è esagerare, con un piglio prematuramente elogiativo, mentre nella titletrack si respirano olezzi di emo-pop semplici ma di buona efficacia. Nel loro ventaglio espressivo c’è posto anche per la distopica ballad Vessare humanun est che ti lascia spiazzato nell’angolo delle sorprese e per la dark-wave di Ne vedremo delle brutte con un potente basso pulsante che tampina senza tregua, parimenti all’arrogante e tagliente ironia di L’importante è esagerare. Andazzo pressante anche nell’irriverente singolo Perché amo il mio lavoro: sarcastica visione su come oggigiorno viene ponderata l’occupazione nel suo insieme.



Infine, il dolce eclettismo di Liquefatto serra i battenti di un disco scorrevole, diretto, “osservazionista” di un quotidiano (s)velato con equilibrio ideologico fremente, anelante di urgenti soluzioni per tornare (quanto prima) a rimettere in piedi la nostra vita, messa k.o. da troppe contraddizioni ed iniquità sociali.