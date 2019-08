Il vento è respiro, è movimento, è vita. Il vento è libertà. Non ha né barriere né confini. Il vento è soffio che vola leggero nel mondo avvolgendo tutto e tutti. Vento di terra e vento di mare che, incontrandosi, si mischiano creando una nuova anima da infondere all’universo e, in alcuni casi, anche alla musica. È quanto hanno fatto i Renanera con Vittorio De Scalzi, incontro propizio tra vento di terra (Basilicata) e vento di mare (Liguria), oltrepassando i limiti e dimostrando che l’unione nella diversità genera bellezza inedita. Un disco che arriva al momento giusto, quando tutt’intorno si ergono muri di orrore, di violenza, di solitudine, muri che rendono ciechi, muti e sordi, muri che tendono a distruggere l’umanità.



La musica del mondo, appartenente a tutti, è racchiusa in Vento di terra, vento di mare, album che respira e infonde respiro dall’inizio alla fine grazie alle anime “pneumatiche” di De Scalzi e dei Renanera, capitanati dal talento sensibile e ispirato di Antonio Deodati e trasportati dalla forza vocale ed espressiva di Unaderosa, senza dimenticare l’apporto di ogni musicista che attraverso il proprio strumento arricchisce il meraviglioso ricamo sonoro dell’intera opera.



Dieci passaggi a tracciare un percorso meticciato fatto di musica popolare imbevuta di sonorità etniche spruzzate di electro-pop, in cui lingua genovese e lingua lucana si intrecciano, sia in brani nuovi di zecca come la title track, la filastrocca di Hatta mammona o Nu suonne ‘e cartone sul dramma delle migrazioni, sia nelle riletture provenienti dallo storico e monumentale repertorio dei New Trolls, tra cui le sempre belle Quella carezza della sera e Una miniera impreziosita dalla vibrante voce recitata e cantata di Lino Vairetti degli Osanna. Degno di nota l’omaggio a Fabrizio De André con una speciale versione di Creǔza de mä, metà in genovese e metà in napoletano diventando Na strada miezzo o mare.



Vento di terra, e vento di mare.

Renanera e Vittorio De Scalzi.

Respiro e (è) libertà.