Quanta esperienza s’accumula in un decennio d’attività artistica? In linea di massima tanta, ma la quantità maturata dal collettivo napoletano Foja alza di gran lunga la media, poiché non si sono limitati a ricoprire il mero ruolo di musicisti-permorfer (tra l’altro, con un’infinità di popolati Live in carnet), ma han saputo dare tocchi in più al comune modus-operandi grazie, in primis, al suo leader-designer Dario Sansoni, apportatore di idee innovative dentro e fuori dal palco. In aggiunta, un fior-fiore di collaborazioni con nomi di spicco musicali, teatrali e del cinema testimoniano come l’interesse per i Foja non sia cosa da poco. Qualche nome? Bennato, Daniele Sepe, Francesco di Bella (24 Grana), Renzulli (Litfiba), il violoncellista Shaun Ferguson, Michele Signore (N.C.C.P.), Franco Dragone (Cirque du Soleil) ed i registi Alessandro Siani e Stefano Incerti.



Quindi, per celebrare due lustri d’intense sinergie e produzioni, ecco che l’occasione del cofanetto di Dieci (ben 4 cd) risulta centrata, non tanto per un loro compiacersi, ma anche per omaggiare il fedele entourage lavorativo di fonici, manager, promoter, pubblico, produttori e altre maestranze di cornice. Insomma, tutto quel personale che non sta sotto i riflettori ma che costituisce il segreto realizzativo di ogni progetto, a cominciare proprio da dieci anni fa, dal primo album 'Na stori nova (ristampato per l’occasione anche in vinile), al quale seguirono Dimane torna 'sole e 'O treno che va. Oltre a questo trittico, il box include un quarto album con outtakes, versioni disponibili solo in speciali occasioni, una cover ed altre chicche. Una bella occasione per tornare a deliziarci con brani come ‘O sciore e ‘o viento, Tu me accire, ‘A malia, Da sule non se vence maje, Che m’ho fatto, Chin ‘e pensieri, A chi appartieni, Dummeneca, Cagnasse tutto ed altri 40 pezzi. Da segnalare abbiamo anche un inedito, ‘E fronne, capeggiato da una dolce e dondolante sei corde acustica in chiave visceralmente folk-partenopea.



Il sound dei Foja non ingloba solo tradizione campana, ma s’intreccia con stilemi di blues d’oltreoceano che scavano falde d’internazionalità. Limitarsi alla sola musica sarebbe insostenibile per i Foja. Loro anelano sempre ad ampliare la costellazione creativa con disegni, soundtracks, arti figurative e in particolare live-painting: un grande epinicio all’arte globale.