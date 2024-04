Gianluca Massaroni è un artista pavese che ama l’indipendenza e definirsi indipendente nell’accezione più integrale del termine, tanto da autodefinirsi “cantautonomo”. Maddi è il suo nuovo album, uscito a gennaio 2024 per Maremmano Records e conta della presenza del fratello Andrea in veste di produttore artistico.

L’album è introdotto dal Tema di Elèna un brano strumentale di un minuto e trenta circa, la prima porta che varchiamo per scoprire la storia della protagonista, Maddi Elèna, che l’autore ci descrive come un’anima pura, emancipata, che ha una relazione con “gesucristo tutt’attaccato” e vive la sua esistenza con tormento a causa del pregiudizio delle persone. Una figura che si rivela nella sua nudità nel senso autentico del termine, come si evince dall’immagine – in bianco e nero – che compare in copertina sull’album (uno scatto di Fabio Bottiroli).

Subito dopo l’introduzione strumentale inizia il canto, parte il racconto. La voce di Massaroni (qui in una foto di Alessandro Devinu) evoca riferimenti autoriali che attingono anche, ma non solo, dal passato. Stilisticamente riporta alla spregiudicatezza libera di Dalla, agli echi stilistici alla Rino Gaetano con una punta di Brunori Sas e Fossati, specie per quanto riguarda il carattere vocale. Quello che è certo è che da subito si intuisce la direzione e il colore di questo lavoro dai toni chiaramente noir e malinconici.

Sono quattordici i brani – di cui due strumentali che aprono e chiudono - legati da un fil rouge che racconta una storia che, come l’autore ci fa sapere, si ispira a Maria Maddalena, la donna che si dice fu la presunta amante di Gesù e soprattutto una “peccatrice penitente”. Questa rilettura moderna incarna uno stereotipo femminile che tenendo fede alla sua identità libera, è vista come una provocatrice, una ragazza che vive ai margini, non solo della città, ma anche della società che la giudica per la sua appariscenza, per quei suoi capelli blu così poco conformi e per la sua condizione che fa di lei una peccatrice, come ci raccontano i brani Enzimi, Ragazza di vita e Maddi Elèna. È un continuo girovagare il suo, una specie di odissea al femminile. Quella di una Penelope inquieta che si è ribellata alla costrizione del suo ruolo di donna “Come un fiore a maggio/calpestato da follie randagie/di passaggio” costretta a nascondere la sua condizione: “Maddi aspetta un figlio. Maddi è scappata. Maddi non ritorna”.

È così che Maddi sbarca a Genova, dove ad accoglierla ci sono il suono del mare e i versi dei gabbiani. Il suo tormento verrà placato in un momento di serenità, dalla presenza di Giovanni che è innamorato di lei? E soprattutto, l’amore cos’è? La risposta all’interno di questa storia alquanto intricata, sembra svelarsi tra le parole del brano San Francesco, primo singolo uscito nell’ottobre 2023 che ha anticipato l’album: “L’amore non ha tempo/l’amore è tempo che vuole” e “L'amore è ‘na catena”. E chi aspetta un ritorno alla stabilità e un finale glorioso per questa storia, deve rassegnarsi a un epilogo che pare non essere esattamente lieto: “Era già̀ tutto previsto/che non saresti tornata/con il tuo zaino a tracolla/ti hanno raccolta in giornata”. Maddi è libera ora, là dove si sente il rumore del mare e i gabbiani “cantare”. Il brano strumentale dal titolo L’Epilogo di Maddi, chiude questa storia e ci congeda dall’ascolto di questo concept album. Un viaggio sonoro impegnativo in quanto richiede un ascolto attento e accurato, ma decisamente affaascinante nel suo essere originale e volutamente spiazzante.