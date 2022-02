Milky Way è il secondo album della talentuosa cantante italo-canadese Sara Jane Ceccarelli, voce dell'Orchestra nazionale jazz giovani talenti nonché vincitrice della sedicesima edizione (2019) del Premio 'L’Artista che non c’era'.

Un disco pregno di contaminazione, d'altro canto se lo ha chiamato "via lattea" un motivo deve pur esserci. Dieci brani, di cui nove sono cantati in inglese e uno in italiano, che nascono in parte durante la pandemia. Tra queste stelle brillanti si fanno largo sicuramente le rielaborazioni, sempre con testo originale dell’artista. Tra queste ci piace ricordare Children’s Song No. 3 di Chick Corea, e la reinterpretazione in inglese della canzone Del tempo che passa la felicità scritta da Motta e qui reinterpretata in chiave folk e jazz.

Nel mezzo di questo viaggio stellare c’è spazio per ritmi provenienti dall’Africa, il funk, l’immancabile jazz che tanto caratterizza la produzione, il folk nordamericano, il pop e qualche spruzzata colorata di reggae. In fin dei conti cosa potevamo aspettarci da un’artista che ha fatto della poliedricità una delle sue più preziose caratteristiche?

Scordatevi l’idea che possa essere un album da easy listening: tutt’altro. Durante l’ascolto ci troviamo dinanzi ad un’opera che sa crescere di brano in brano e di ascolto in ascolto. Giusto un paio di esempi su tutti: la title track Milky Way, un delicato e sentito omaggio alla musica nera americana o il divertissement I’m being zagazzagaze, una perfetta miscela di jazz e funky.

Tra l’altro Milky Way, i cui arrangiamenti e la direzione musicale sono stati curati da Edoardo Petretti, è un disco perfetto per la dimensione live. Un disco da ascoltare attorniati dai suoi storici musicisti, primo fra tutti il fratello chitarrista, e collega da sempre, Paolo Ceccarelli.

foto di Isabella Sannipoli